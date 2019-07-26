PUBG Season 4 PC için yayında
PUBG Corporation, PC Live Sunucularda PUBG SEASON 4'ü başlattı ve tüm oyunculara yeni içerikler ve özellikler getirdi.
PUBG SEASON 4'te, PUBG’nin ilk ve en ikonik haritasına çarpıcı bir görünüm kazandıran Erangel Görsel Güncellemesi başı çekiyor. Klasik haritada şimdi; yeni bina stilleri, daha gerçekçi manzaralar ve araziler, harita içindeki bazı değiştirilmiş bölgeler, oyuncuların daha önce hiç olmadığı gibi savaş alanlarını keşfetmelerini sağlıyor.
PUBG'nin en yeni Survivor Pass'ı AFTERMATH da PUBG SEASON 4'ten en iyi şekilde yararlanmak isteyen oyunculara benzersiz görevler ve ödüller sunmak için satışa çıktı. Co-Op Missions adlı yeni bir özellik, oyuncuların grup halinde ilerlemesine izin verecek.
Premium Survivor Pass 4: AFTERMATH'i satın alan oyuncular: , UAZ için “Red Zoned” adlı ilk araç kaplamasını alacak. Son olarak, yeni pikap ve araç radyosu özelliği, oyuncuların tuzak koymalarına ve rakiplerini aldatmaya imkan sunuyor.
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