PUBG Mobile temmuz güncellemesiyle yeni savaş modu geliyor!
Tencent Games ve PUBG Corp. oyunun dozunu artırıyor. Dev güncelleme ile PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG MOBILE), macera dolu bir Savaş Modu (War Mode) ve tamamen yeni bir klan sistemine sahip oluyor.
Haziranda tanıtılan Birinci Şahıs Perspektifi Modundan sonra, PUBG MOBILE yeni güncellemesiyle engebeli Mirimar ve Erangel arazilerindeki aksiyonu büyütüyor. iOS ve Android oyuncuları, savaş alanının ufak bir bölümünde takımların yoğunlaşabileceği, yeni ve destansı bir çarpışma sunan Savaş Moduna paraşüt açabilecekler. Bir takım 100 puana ulaşana kadar oyuncuların tekrar canlanacağı için, bu modda takım çalışması ve dayanıklılık sürekli bir sınava tabi olacak. Oyuncular her bir rakibi öldürdüklerinde üç puan, yatan düşmanı öldürdüklerinde bir puan ve takım arkadaşlarını koruduklarında ise bir puan kazanacaklar.
PUBG MOBILE Temmuz güncellemesi, Savaş Moduna ek olarak klan sisteminin gelişiyle, oyunculara bir araya gelip egemenlik kurmanın yeni bir yolunu sunuyor. Oyuncular, klan yaratıp özel klan simgeleri oluşturabilir ve seviye atlayıp görevleri tamamlayarak özel ödüller kazanabilirler.
PUBG MOBILE güncellemesinin diğer özellikleri aşağıda sıralanıyor:
Yeni Kazanç Sistemi – Oyuncular çeşitli ödüller ve oyun içi eşyalar kazanmak için eğlenceli karşılaşmalara katılabilir.
SLR Keskin Nişancı Tüfeği – PUBG’nin PC’deki ölümcül SLR tüfeği, yeni kabza ve dürbün aksesuarlarıyla, daha fazla puan toplamak için PUBG MOBILE’a geliyor.
Yeni Bölge Sınıflandırması – Uyruk, klan ve arkadaş bilgileri ilk ekranda görüntülenebiliyor ve oyuncular coğrafi bölgelerle sınıflandırılmış Savaş Alanlarına katılabilir.
Özel Kaplamalar – Oyuncu zırhları, silahlar, uçaklar ve taşıtlar için çok daha çılgın kaplamalar kullanıma hazır.
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