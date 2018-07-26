PUBG Mobile temmuz güncellemesiyle yeni savaş modu geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
26.07.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

PUBG Mobile temmuz güncellemesiyle yeni savaş modu geliyor!

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PUBG Mobile temmuz güncellemesiyle yeni savaş modu geliyor!

Tencent Games ve PUBG Corp. oyunun dozunu artırıyor. Dev güncelleme ile PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG MOBILE), macera dolu bir Savaş Modu (War Mode) ve tamamen yeni bir klan sistemine sahip oluyor.

Haziranda tanıtılan Birinci Şahıs Perspektifi Modundan sonra, PUBG MOBILE yeni güncellemesiyle engebeli Mirimar ve Erangel arazilerindeki aksiyonu büyütüyor. iOS ve Android oyuncuları, savaş alanının ufak bir bölümünde takımların yoğunlaşabileceği, yeni ve destansı bir çarpışma sunan Savaş Moduna paraşüt açabilecekler. Bir takım 100 puana ulaşana kadar oyuncuların tekrar canlanacağı için, bu modda takım çalışması ve dayanıklılık sürekli bir sınava tabi olacak. Oyuncular her bir rakibi öldürdüklerinde üç puan, yatan düşmanı öldürdüklerinde bir puan ve takım arkadaşlarını koruduklarında ise bir puan kazanacaklar. 

PUBG MOBILE Temmuz güncellemesi, Savaş Moduna ek olarak klan sisteminin gelişiyle, oyunculara bir araya gelip egemenlik kurmanın yeni bir yolunu sunuyor. Oyuncular, klan yaratıp özel klan simgeleri oluşturabilir ve seviye atlayıp görevleri tamamlayarak özel ödüller kazanabilirler. 

PUBG MOBILE güncellemesinin diğer özellikleri aşağıda sıralanıyor:

Yeni Kazanç Sistemi – Oyuncular çeşitli ödüller ve oyun içi eşyalar kazanmak için eğlenceli karşılaşmalara katılabilir.

SLR Keskin Nişancı Tüfeği – PUBG’nin PC’deki ölümcül SLR tüfeği, yeni kabza ve dürbün aksesuarlarıyla, daha fazla puan toplamak için PUBG MOBILE’a geliyor.

Yeni Bölge Sınıflandırması – Uyruk, klan ve arkadaş bilgileri ilk ekranda görüntülenebiliyor ve oyuncular coğrafi bölgelerle sınıflandırılmış Savaş Alanlarına katılabilir.

Özel Kaplamalar – Oyuncu zırhları, silahlar, uçaklar ve taşıtlar için çok daha çılgın kaplamalar kullanıma hazır.

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