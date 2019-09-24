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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

PUBG Mobile kendi rekorunu kırdı, 1 milyar doları aştı

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PUBG Mobile kendi rekorunu kırdı, 1 milyar doları aştı

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, her geçen gün kırdığı rekorlarına bir yenisini ekliyor. Oyun, şimdi de 1 milyar dolarlık geliri arkasında bırakarak en yakın rakiplerini hayli geride bırakmayı başardı.

PUBG Mobile, aydan aya gelirlerini düzenli olarak artırmayı sürdürüyor. Sensor Tower Store Intelligence tarafından yayınlanan son rapora göre PUBG Mobile, 1 milyar dolarlık gelir rakamını geride bırakmış durumda. iOS ve Android genelinde cirosu 1 milyar doları aşan PUBG Mobile böylece, söz konusu rakamlara ulaşmış ilk Battle Royale oyunu oldu. Ağustos 2018‘de oyunun brüt geliri 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Aradan geçen bir yılın ardından bir yıl içindeki gelir tablosunun değişimi gerçekten de oldukça çarpıcı. 

PUBG MOBILE LITE İÇİN HARİTA GÜNCELLEMESİ

PUBG MOBILE LITE’ın 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi. Güncellemenin gerçekleştirileceği bölgelerdeki Mobil oyuncular, artık mobil battle royale fenomeni olan PUBG MOBILE’ın daha hafif ve hızlı sürümü olan PUBG MOBILE LITE’ın yeni haritası Golden Woods’ta yepyeni mücadelelere girebilecek.
Golden Woods haritası, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı yaratıyor. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar sunan dar bir harita. Yeni Golden Woods haritasına ek olarak, PUBG MOBILE LITE 0.14.1 güncellemesi şunları içeriyor:

Yeni sezon – Yeni ve seviye düzenine göre ayarlanmış sezon, yeni ödüllerle geliyor ve 1 Ekim’de başlıyor.

PUBG Mobile kendi rekorunu kırdı, 1 milyar doları aştı

Başarı sistemi – Görevler menüsündeki yeni mücadeleler oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini teste tabi tutmasını sağlıyor.

Unvan sistemi – Oyuncular, başarı kazanıp tecrübelerini artırdıkça yükselen seviyelerine yaraşır ödüller alıyor.

Yeni Arcade modu – Oyuncuların RPG-7 ile savaşabilecekleri özel bir savaş modu.

Güçlü teçhizatlar – PP-19 hafif makineli tüfek; QBZ ve QBU DMR tüfeklerini kullanmak artık mümkün.

Hızlı taşıtlar – Klasik PUBG aracı olan 4 tekerlekli UAZ, artık PUBG LITE için de kullanılabilir durumda.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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