PUBG Mobile isim değiştirme | Nasıl yapılır?
Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan PUBG Mobile'da isim nasıl değiştirilir?
Dünyanın önde gelen oyunlarından PUBG Mobile, her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişletiyor. Ancak kullanıcılar zaman zaman bazı durumlardan şikayetçi olabiliyor. PUBG Mobile hesabına Facebook üzerinden otomatik giriş yaparsanız sosyal medyadaki isminiz aynı zamanda otomatik olarak oyun isminiz de oluyor. Peki PUBG Mobile'da isim nasıl değiştirilir?
Oyunu açın ve ana menüye gidin. Ardından en altta bulunan kutu simgesine tıklayın. Daha sonra pencereden “ID” yazılı simgeye dokunun. Açılan kısımdan 'Use' butonunu tıkladıktan sonra yapmak istediğiniz ismi yazın ve 'ok' butonuna dokunun.
Bu adımları gerçekleştirdikten sonra isminiz değiştirilmiş olacaktır. Bu işlemin yalnızca günde bir kere yapılabileceğini de belirtelim. Ayrıca PUBG Mobile'da isim değiştirmek için v.0.4.0 versiyonuna sahip olmanız gerekiyor.
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