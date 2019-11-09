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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

PUBG Mobile için dev güncelleme: “Yabani Öfke” geldi

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PUBG Mobile için dev güncelleme: “Yabani Öfke” geldi

PUBG Mobile, yeni dev içerik güncellemesi ile ROYALE PASS’in 10. sezonu “Yabani Öfke”yi duyurdu. Peki yeni içerikte neler var?

Cuma günü yayınlanan 0.15.5 içerik güncellemesi ile PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE (PUBG MOBILE) oyunculara tamamen yenilenen Royale Pass sezonunu sunuyor. Güncelleme ile yeni bir TDM haritası, “Şahin” evcil hayvanı ve daha fazlasını içeren birçok iyileştirme ve yenilik, PUBG Mobile'a ekleniyor.

“Yabani Öfke” temalı güncelleme, Royale Pass 10. Sezon başlarken oyuncuları yeni silahlar, araçlar ve yeni görünümlerle tanıştırıyor. Ayrıca oyun içi eklenen ayarlamalar ve oyuncu ödülleri de, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz sunulan güncellemede yer alan diğer yenilikler. 

Yoğun bitki örtüsü ve gizemli antik harabeler arasında kalan labirent gibi patikalar içinde geçen PUBG MOBILE’ın yeni Takımlı Ölüm Maçı moduna özel sunulan yeni “Harabeler” haritasında oyuncular düşmanlarıyla kafa kafaya geliyor, güçlü bir savunma ya da takım stratejisi geliştirmek için çalışıyorlar. Bu modda oyuncular, harita üzerinde herhangi bir yerde canlanabildikleri için, daha yoğun çatışmalar yaşanıyor. Dahası, bu oyun moduyla birlikte oyunu oynama süresi daha kısaldığı için, oyuncular için kendilerini daha çok kaptıracakları bir oyun deneyimi yaşayacaklar. 

Yeni güncelleme Vikendi haritasına özel yeni silah ve araçlar getiriyor. Yeni MP5K taşınabilir hafif makineli silah, 900 RPM’lik atış oranı ve düşük geri tepme yeteneklerine sahipken, yeni araç Zima ise karlı yüzeyde kolay kullanımı ve zor hasar alan yapısıyla yeni stratejiler üretmenizi sağlayacak. 

PUBG MOBILE oyuncuları, tüm bunlarla birlikte 11 Kasım günü ilk yoldaşları “Şahin”e kavuşacaklar. “Şahin” kanatlarını açarak, oyunculara savaş alanında eşlik edecek. Ayrıca belirli bir modda aracı sürerken “Araç Güçlendirme” becerisi sayesinde içinde olduğu araçların aldığı hasarı azaltan kullanabilen, yeni bir yetenekli teknisyen kadın karakter de PUBG MOBILE’a yakın zamanda eklenecek. 

PUBG MOBILE 0.15.5 içerik güncellemesi ile gelen diğer özellikler şunlar:

Platinum ve Crown Tier’lar için Sezon Sistemi’nde Tier Koruması Eklendi
Güncellenmiş 8 günlük ödüller
Yenilenmiş Arcade Modu
Takım kurma kanal geliştirmeleri
Klan durumu detayı eklendi
Görevler için takım kurma önerileri
Ek oyun içi iyileştirmeler

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