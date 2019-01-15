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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.01.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

PUBG Mobile bilgisayardan nasıl oynanır?

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PUBG Mobile bilgisayardan nasıl oynanır?

Son zamanların popüler oyunu PUBG, mobil versiyonu ile tüm dünyada büyük ses getirdi. Peki PUBG mobil’in bilgisayardan da oynanabildiğini biliyor muydunuz? İşte PUBG'yi bilgisayar başında oynamak için yapmanız gerekenler...

Tartışmasız dünyanın en popüler oyunu haline gelen PUBG Mobile’ın seveni bir hayli fazla. Her ne kadar telefon ekranlarının büyümesiyle mobil oyun zevki artsa da bilgisayar gibi oldukça büyük ekran ve klavye üzerinden oynamak daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Bunun çözümü ise zor değil. İşte PUBG Mobile’ı bilgisayar üzerinden oynamak için yapmanız gerekenler…

PUBG Mobile'ı bilgisayardan oynamak için ilk yapmanız gereken bilgisayarınıza bir emülatör programı kurmak. Bunun için “Nox player” adlı uygulamayı sitesinden indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra PUBG mobile’a ait APK dosyasını Nox App Player’da açmanız gerekiyor. Ardından uygulamayı yüklemeye başlamak için APK dosyasına tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyunu bilgisayar üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz.

PUBG Mobile bilgisayardan nasıl oynanır

Bir diğer çözüm ise PUBG’nin dağıtıcı firması Tencent’in Game Buddy adındaki emülatör uygulamasını indirmek. PUBG mobil’i olduğu gibi bilgisayarınıza taşıyan uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan artı butonuna basarak önceden indirdiğiniz APK dosyasını açmanız gerekiyor. PUBG mobil’i APK dosyasını uygulama üzerinden açtıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz. WASD tuşlarıyla karakterinizi yönlendirebilir, mouse şeklinde hareket ettirmek için klavyenizdeki “V” tuşunu kullanabilirsiniz.

Bu tür emülatör programlarını kullanan oyuncular ilk etapta klavye ve mouse ile mobil kullanıcılarına karşı ciddi anlamda üstünlük kuruyorlardı. Tencent tarafından yapılan düzenlemenin ardından emülatör uygulamasını kullanan oyuncular sadece kendi arasında eşleşebiliyorlar. Bu sayede mobil oyuncular etkilenmiyor.

PUBG Mobile bilgisayardan nasıl oynanır

Emülatör programları iyi bir çözüm olarak görülüyor fakat güçlü donanıma sahip bilgisayara sahip olsanız bile oyun üzerinde takılmalar ve kare atlamaları görülebildiğini de belirtelim.

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