PUBG Mobile bilgisayardan nasıl oynanır?
Son zamanların popüler oyunu PUBG, mobil versiyonu ile tüm dünyada büyük ses getirdi. Peki PUBG mobil’in bilgisayardan da oynanabildiğini biliyor muydunuz? İşte PUBG'yi bilgisayar başında oynamak için yapmanız gerekenler...
Tartışmasız dünyanın en popüler oyunu haline gelen PUBG Mobile’ın seveni bir hayli fazla. Her ne kadar telefon ekranlarının büyümesiyle mobil oyun zevki artsa da bilgisayar gibi oldukça büyük ekran ve klavye üzerinden oynamak daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Bunun çözümü ise zor değil. İşte PUBG Mobile’ı bilgisayar üzerinden oynamak için yapmanız gerekenler…
PUBG Mobile'ı bilgisayardan oynamak için ilk yapmanız gereken bilgisayarınıza bir emülatör programı kurmak. Bunun için “Nox player” adlı uygulamayı sitesinden indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra PUBG mobile’a ait APK dosyasını Nox App Player’da açmanız gerekiyor. Ardından uygulamayı yüklemeye başlamak için APK dosyasına tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyunu bilgisayar üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz.
Bir diğer çözüm ise PUBG’nin dağıtıcı firması Tencent’in Game Buddy adındaki emülatör uygulamasını indirmek. PUBG mobil’i olduğu gibi bilgisayarınıza taşıyan uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan artı butonuna basarak önceden indirdiğiniz APK dosyasını açmanız gerekiyor. PUBG mobil’i APK dosyasını uygulama üzerinden açtıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz. WASD tuşlarıyla karakterinizi yönlendirebilir, mouse şeklinde hareket ettirmek için klavyenizdeki “V” tuşunu kullanabilirsiniz.
Bu tür emülatör programlarını kullanan oyuncular ilk etapta klavye ve mouse ile mobil kullanıcılarına karşı ciddi anlamda üstünlük kuruyorlardı. Tencent tarafından yapılan düzenlemenin ardından emülatör uygulamasını kullanan oyuncular sadece kendi arasında eşleşebiliyorlar. Bu sayede mobil oyuncular etkilenmiyor.
Emülatör programları iyi bir çözüm olarak görülüyor fakat güçlü donanıma sahip bilgisayara sahip olsanız bile oyun üzerinde takılmalar ve kare atlamaları görülebildiğini de belirtelim.
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