PUBG kısa yolları
PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) oyun tuşlarını öğrenerek savaşınızda çok daha hızlı olabilir ve zaferden zafere koşabilirsiniz. İşte karşınızda PlayerUnknown's Battlegrounds oyun tuşları...
PUBG'nin sabit tuş kullanım şeklidir, dilediğiniz gibi oyun içinden siz değiştirebilirsiniz.
1. Sağ tık ve E veya Q basılı tutun - Görüş açınızı sağ(Q) veya sol(E) olarak değiştirebilirsiniz.
2. Ateş ettikten sonra Sol tık basılı tutun - Merminin düştüğü yeri görebilirsiniz.
3. X - Elinizdeki silahı indirir
4. Shift basılı tutun - Dürbün açtığınızda nefesinizi tutmanızı sağlar, dürbün açık değilse de yakınlaştırır
5. CTRL + Sağ tık ya da sürükle - Itemi ayırmanızı sağlar(Yere 1 adet bandaj atacaksınız fakat 10 tane var, CTRL + Sağ tık ile ayırıp atabilirsiniz)
6. = Otomatik koşma
7. Sağ tık ile dürbünü TPS modda direkt olarak açabilirsiniz
8. Sağ tıka basılı tutmak nişan alırken yakınlaştırır
9. Aşağıya bakmak yüzerken suya dalmanızı sağlar
10. Uçaktan atlarken yere bakmak sizi maksimum hıza ulaştırır bu sayede paraşütünüz daha geç açılır ve daha az hız kaybedersiniz
11. 7,8,9,0 varsayılan tıbbi ve arttırma itemi kısayolları
12. Eğer 5'e iki kere basarsanız farklı tip bombalar arası geçiş yapabilirsiniz
13. CTRL + T - Sesli sohbet açma/kapama
14. CTRL + U - UI açma/kapam(UI : Bilgi göstergeleri)
15. CTRL + 1,2,3,4,5 - Araç içinde koltuk değiştirmek için
16. ALT basılı tutarak etrafınıza bakabilirsiniz
17. Page Up / Page Down - 4x dürbünlerde sıfırlama parametresini değiştirmek için kullanılır.
Kapı açma, lootlama gibi işler için kullanılan F tuşunu oyuna başlar başlamaz değiştirmenizi ve E'ye atamanızı öneririm. Alıştıktan sonra değiştirmek zor oluyor ama ne kadar alışsanız da E tuşu WASD tuşlarına uzaklığı nedeniyle vakit kaybettiriyor.
Makrolu mouse sahibiyseniz oradan bir tuşa da atayabilirsiniz.
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