PUBG kış haritası ne zaman açılıyor? İşte o tarih
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG'de uzun zamandır beklenen Vikendi ismindeki karlı harita için geri sayım sürüyor. Peki yeni harita ne zaman oyunculara sunulacak?
PUBG oyuncuları için bugün büyük gün; zira Vikendi haritası yayınlanacak güncelleme ile birlikte bugün itibariyle tüm PUBG oyuncu alemine sunulacak. Güncelleme yaklaşık 2 GB'lık bir dosyadan oluşuyor.
Fakat her ne kadar haberin başlığında PUBG Mobile kar haritasının yayınlandığını belirtmiş olsak da, söz konusu bu haritanın 21 Aralık saat 02:00’dan itibaren oynanabilir olacağını da özellikle belirtelim.
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