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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.01.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

PUBG için dev güncelleme yayında! Yeni neler var?

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PUBG için dev güncelleme yayında! Yeni neler var?

Bilgisayarlarda olduğu kadar telefonlarda da büyük ses getiren PUBG için dev bir güncelleme yayınlandı. Peki yeni güncelleme beraberinde neler getiriyor dersiniz?

Tencent Games ve PUBG Coporation, 2019’a PUBG Mobile için hazırladıkları geniş bir içerik güncellemesiyle giriyor. App Store ve Google Play uygulama mağazalarında yer alan ücretsiz 0.10.5 güncellemesi, dünyanın en popüler Battle Royale oyununa yeni premium kostüm ve oyuncuların duygularını göstermelerini sağlayan emote’lar içeren Royale Pass Season 5 eklentilerini getiriyor. 

Bugüne dek 200 milyondan fazla indirilen ve dünya genelinde (Çin hariç) 30 milyon anlık oyuncuya sahip olan PUBG MOBILE, çok sayıda oyuncusunu 2019 boyunca çeşitli sürprizlerle ödüllendirmeye devam edecek. Bugün duyurulan güncelleme ile oyuncular Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarında MK47 adlı yeni silahı kullanabilecekler ve yoğun istek üzerine ayarlar menüsündeki klasik sesli komutları yeniden kullanabilecekler.

Bu ayki PUBG MOBILE güncellemesi ayrıca aşağıdaki önemli yenilikleri içeriyor:

Yeni Royale Pass ve Ranked Modu – Oyuncular Royale Pass Season 5 ile premium kıyafetler, emote’lar edinebilecekleri gibi, Ranked Modu Seson 5’e katılarak ek ödüller kazanabilecekler.

PUBG için dev güncelleme yayında Yeni neler var


Yeni Silah ve Aksesuar –Otomatik ve tek ateşli taarruz tüfeği MK47 ile bel destekli atışlarda kurşunların hedeften sapmasını önlemek için tamamen yeni bir lazer görüş aparatı da oyunculara sunuluyor.

Klasik Sesli Komutlar Geri Döndü – Oyuncular artık klasik sesli komutları ayarlar menüsündeki sesli komut sekmesinden etkinleştirebilecekler.

Oyun İçi Geliştirmeler – Ana menüden malzemelere erişim, mağaza ayarları gibi değişikliklerin yapılabileceği çeşitli oyun içi geliştirmeler de yapıldı.

PUBG MOBILE, 2018’in başında tanıtılmasından sonraki 8 ay içerisinde çok sayıda ödüle aday oldu ve ödüller kazanmayı başardı Oyun geçtiğimiz ayGoogle Play ödüllerinde başta “En İyi Oyun” olmak üzere toplam üç tane ödüle layık görüldü. 2018 Altın Joystick ödüllerinde “Yilın Mobil Oyunu” ödülünü alan oyun, The Game Awards ve App Store için de ödül adaylıkları elde etti. Oyunun yeni 0.10.5 güncellemesi ise Vikendi haritasının tanıtılmasından sadece bir ay sonra indirilmeye hazır olarak sunuluyor. 

Bu yeni güncelleme, Tencent Games ve PUBG Corporation’ın PUBG MOBILE’ın Çin hariç tüm dünyada 30 milyon anlık kullanıcı ve 200 milyon indirmeye ulaştığını açıklaması sonrasında duyuruldu. Bu önemli kilometre taşına oyunun çıkışından sadece 8 ay sonrasında erişildi.

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