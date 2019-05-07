PUBG hesabı nasıl silinir?
Dünyanın tartışmasız en çok ilgi gören oyunlarından biri olan PUBG, oyuncu kitlesini her geçen gün genişletse de hesabını silmek isteyen oyuncularda olabiliyor. Peki PUBG hesabı nasıl silinir?
Dünya genelinde yüz binlerce oyuncusu bulunan PUBG'ye yoğun ilgi gösterilmesine rağmen hesabını tamamen silmek isteyen oyunseverler elbette ki olabiliyor. İşte PUBG hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler...
Eğer PUBG hesabınıza veda etmek istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var, o da Steam Müşteri Merkeziyle iletişime geçmek. Karşınıza çıkan adımları gerçekleştirerek PUBG hesabınızı silebilirsiniz.
Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hesabınızı bir daha geri getiremeyeceğinizi de belirtelim. Aynı zamanda hesabınızı sildikten sonra Steam Cüzdanınızdaki kalan miktarı tekrar kullanamayacaksınız.
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