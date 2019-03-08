PUBG haritası değişiyor! İşte yeni hali
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG'de oyuncuları sevindirecek bir gelişme oldu. PUBG Erangel haritasında bir dizi değişikliğe gidiliyor.
Haritanın yeni haline baktığımızda aslında kayda değer bir değişiklik göze çarpmıyor. Örneğin haritadaki loot dengesi bile hemen hemen aynı görünüyor. Bu güncelleme ile beraber, oyuna yeni malikaneler eklenecek. Bunun yanı sıra, haritadaki loot dengesine de ufak tefek dokunuşlarda bulunacak olan yapımcı firma, söz konusu haritaya bambaşka bir hava katacak.
Ayrıca, bir takım görsel efektleri de oyunun eski haritasına da entegre edecek olan yapımcı firma, yeniden doyumsuz bir oyun keyfi vaat ediyor.
Yeni Erangel haritası böyle görünüyor
Ancak söz konusu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.
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