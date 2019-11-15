PUBG Global Championship 2019 grup aşaması sonuçlandı
PUBG Global Championship 2019 (PGC), geçtiğimiz hafta sonu yapılan Grup Aşaması ile kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Rekabet eden 24 takım, bu hafta sonu (15-17 Kasım) Yarı Finaller için karşı karşıya gelecek ve kazanan 16 takım Kaliforniya Oakland'da gerçekleşecek Büyük Final heyecanı için (23-24 Kasım) mücadele edecekler.
VC Gaming, fırtına gibi bir performans sergiledi ve agresif oyun tarzının PGC'de nasıl olabileceğinin tonunu adeta belirledi. VC Gaming, takım sıralamasına yeterince puan toplayarak hakim oldu. Nihai başarı ise VC Gaming’in, Global Esports XSSET ve TEAM QM'de 22 puanlık üstün bir başarı sağlamasıyla gerçekleşti.
Bu hafta sonuna bakacak olursak, PUBG Esports takipçileri Yarı Finaller sırasında Savaş Alanlarına girmeyi bekleyen takımları heyecanla bekleyecek. Yarı finaller 15-17 Kasım tarihleri arasında her gün Türkiye saati ile 04:00'da başlayacak.
Kalifornia, Oakland’daki PGC Grand Finals biletleri hala mevcut. Bir PGC Grand Finals bileti, şu anda oyunda aktif olan PGC oyun içi eşyalarının eksiksiz setiyle birlikte satılıyor.
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