PUBG destekleyen telefonlar
Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün oyuncu kitlesini biraz daha genişleten PUBG Mobile telefonunuzda keyifli vakit geçirmek için iyi bir seçenek. Peki hangi telefonlar PUBG Mobile'ı destekliyor?
Son zamanların popüler oyunu PUBG, mobil versiyonu ile tüm dünyada büyük ses getirdi. Kullanıcıların merak ettiği konulardan birisi de hangi telefonların PUBG Mobile'ı desteklediği. Aslında akıllı telefonunuzun PUBG Mobile'ı çalıştırması için pek de yüksek özelliklere sahip olmasına gerek yok. Peki hangi telefonlar PUBG Mobile'ı destekliyor?
Tek tek hangi telefonun PUBG Mobile'ı çalıştıracağını belirtmek yerine sistem gereksinimlerinden bahsetmek daha iyi olacaktır. Bu konuda en büyük etkenlerden birisi telefonunuzun RAM kapasitesi. Cihazınızın en az 2 GB RAM'e sahip olması gerekiyor.
Apple tarafında bu durumun biraz daha farklı işlemesinden dolayı iPhone 4S’den başlayarak sırası ile iPhone 5’den iPhone XS'e kadar olan modellerin PUBG Mobile'ı çalıştıracağını söyleyebiliriz.
Android cihazlar için daha detaylı konuşursak en az 2 GB RAM ve Android 5.0 işletim sistemine sahip tüm telefonlar popüler oyunu çalıştırabilecek güce sahip.
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