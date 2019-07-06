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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.07.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Porsche Taycan Çin’de ilk kez piste çıktı

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Porsche Taycan Çin’de ilk kez piste çıktı

Porsche’nin tamamen elektrikli spor otomobil modeli Taycan, basına kapalı testlerin ardından ilk kez Çin’de Porsche Deneyim Merkezi’nde (Porsche Experience Centre) test edildi.

Porsche Taycan ilk resmi demo turlarını Şanghay’da bulunan Porsche Experience Center (Porsche Deneyim Merkezi) pistinde gerçekleştirdi. Kamuflajlı Taycan prototipi, Çin’in ardından, İngiltere ve Amerika’yı ziyaret ederek üç haftalık bir süreç içinde üç farklı kıtada üç defa görücüye çıkacak.

0’dan 100 km/sa hıza 3,5 saniyede çıkıyor 

Azami hızı 250 km/s’in üzerinde olan yeni Taycan 0’dan 100 km. hıza 3,5 saniyeden az bir sürede çıkarken 200 km/sa hıza ulaşması için ise 12 saniyeden az bir süre yeterli oluyor. Taycan potansiyelini diğer duraklarında da farklı şartlarda sergilemeye devam edecek. Goodwood Hız Festivalinin parçası olarak 4-7 Temmuz arasında Hill Run’da ve 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek ABB FIA Formula E Championship sezon finalinde boy gösterecek. Direksiyonun başında bu kez ünlü pilotlar kez Mark Webber ve Neel Jani olacak.

6 milyon kilometre yol 

Taycan Eylül ayında dünya prömiyerini kutlarken yaklaşık altı milyon km. yol testi de yapmış olacak. Porsche’de, elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip spor otomobillerin geçtiği aynı sert test programından geçmek zorunda. Bu program, üstün performansını test etmenin yanı sıra her türlü iklim koşulunda daima sınırsız günlük kullanılabilirlik testlerini de içeriyor.

Ekstrem şartlar altında aküyü şarj etmek veya güç aktarma organlarının ve iç mekanın sıcaklığını kontrol etmek gibi hayli zorlu görevler elektrikli modeller için test edilen ekstra özellikler. 

Porsche Deneyim Merkezi Şanghay 

26 Nisan 2018’de açılan ve Asya’da ilk, dünya genelinde ise altıncı sırada yer alan Porsche Deneyim Merkezi, 5.5 kilometrelik Şanghay Uluslararası Yarış Pistine doğrudan erişimi sağlıyor, araçla piste üç saatlik mesafede 300 milyon kişi yaşıyor.Kaygan pist, off-road pisti, hidrolik kaydırma tertibatı ve dinamik sürüş alanına sahip 1.4 kilometrelik yol tutuş modülü sürücülere araç dinamiklerini kavramaları için olanak sunuyor.

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