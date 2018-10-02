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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Pokemon Go'nun efsane ismi hile yaptı, kovuldu!

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Pokemon Go'nun efsane ismi hile yaptı, kovuldu!

Dünyanın en iyi Pokemon Go oyuncusu Brandon Tan, PoGo'nun kurallarını ve yönetmeliklerini uzunca bir süredir ihlal ediyordu. Niantic oyuncuya, hesabın 30 gün süreyle askıya alınması cezasını uygun gördü.

Oyuncuların kendi arasında "dünyadaki en iyi Pokemon Go" oyuncusu olarak nitelendirdiği bir oyuncunun banlanmış olması topluluğu kasıp kavuran haberlerin başını çekiyor.

Pokemon Go'ya hayatını adayan Brandon Tan, Niantic tarafından yaptırıma tabi tutuldu ve geliştirici firmaya göre Brando Tan, oyunun kurallarını oldukça uzun bir süre ihlal ediyordu ve bu nedenle hesabı askıya alındı.

Brandon Tan, günde ortalama 69 "Mewtwo Raid" yapmaya çalıştığını ve ayda 2.000+ Baskın ve %6*100 Mewtwo rekorunu kırdığını bildirmişti.

Onu hiç duymamış olanlar için, hikayesi şu şekilde: Brandon Tan, Singapurlu bir Pokemon eğitmeni. Pokemon Go'dan önce ise dünyanın en iyi Clash of Clans oyuncularından birisiydi. Öyle ki hesabı için 10.000 dolar bir teklif dahi almıştı.

Pokemon Go piyasaya çıktığında yeni bir yolculuğa başladı ve bir Pokemon eğitmeni olarak önceki oyunlardan gelen yeteneklerini bir XP makinesi olarak kullanmaya başladı.

İlk kez 2016'da yayınlanan bir videoda 4-5 hatta bazen aynı anda 6 iPad'de oyun oynarken görüntülendi. 25 S$/saat (110 TL) ve 9 saat 200 S$ (885 TL) şeklindeki fiyat tarifesi ile günde 12 saat hizmet vermeye başladı.

Hatta TheNewPaper, CNN ve German Press tarafından bu popüler oyunda bir fenomen haline gelen oyuncu ile röportajlar yapıldı.

Ancak Brandon, "bazı" kuralları çiğnedi. "Mewtwo hizmeti" sağlayan oyuncu 400 S$'a Pokemonlarını satıyor ve 5'ten fazla hesaba sahip olduğu da bildirilen ihlaller arasında. Takipçilere hizmetlerini retweet etmesini istedikten birkaç gün sonra tüm hesapları banlandı.

Brandon sıkı bir antrenör ve birçok oyuncu ona hayrandı. Kuralları çiğnedi ve 30 gün banlanması oldukça adil bir ceza gibi duruyor. Oyun dünyasının para kazandırma potansiyelini gösteren oyuncunun 30 gün sonra Pokemon Go'ya dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

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