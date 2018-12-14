Pokemon Go oyuncularına müjde: PVP özelliği geldi!
Pokemon Go oyuncularının uzun süredir beklediği PVP özelliği nihayet geldi.
Pokemon Go oyuncularını sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı, popüler oyuna PVP özelliği geldi. Oyuncular güncellemeyle beraber Ultra veya En İyi Arkadaşlar listesindeki kişilerle nerede olurlarsa olsunlar mücadele edebilecekler ancak bazı şartlar var. PVP modunda arkadaşınızla savaşabilmek için en az 10. seviyede olmanız gerekiyor.
Yeni güncellemenin en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise artık yakındaki herhangi bir arkadaşınızla savaşa başlamak için sadece QR kodunu taratmanız yeterli. güncellemeden sonra sağ alt tarafta açılan menüde yeni bir savaş sekmesine tıklayarak çıkan kodu, arkadaşınızın kendi telefonunun kamerasıyla taratması yeterli. Taratmadan sonra savaşa herhangi bir detayla uğraşmadan direk başlayabilirsiniz.
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