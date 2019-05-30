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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Plead isimli zararlı faaliyete geçti, siber saldırı başladı!

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Plead isimli zararlı faaliyete geçti, siber saldırı başladı!

Siber güvenlik uzmanları, önce routerleri ele geçiren ardından da bulut depolama hizmeti ASUS Webstorage’ı hedef alan bir ‘ortadaki adam’ (Man in the Middle) saldırısını tespit etti. ‘Plead’ adı verilen kötü amaçlı yazılımla sistemin kontrolü ele geçirilmeye çalışılıyor.

ESET, sözkonusu faaliyeti ‘Plead’ kötü amaçlı yazılımının en aktif şekilde görüldüğü Tayvan’da tespit etti. Verilere göre bu yazılımın arkasındaki siber saldırganlar, ele geçirilmiş router cihazlar yoluyla ‘ortadaki adam’ (MitM - Man in the Middle) saldırılarını kullanarak, meşru ASUS Webstorage yazılımını hedef alıyor. Daha önce Plead yazılımının kötü amaçlı BlackTech grubu tarafından hedefli saldırılarda kullanıldığı tespit edilmişti.

Güncelleme sırasında araya girebilirler

Tehdide ilişkin araştırmayı şirketin güvenlik uzmanlarından Anton Cherepanov duyurdu. Cherepanov, durumu şöyle açıkladı: "ASUS Webstorage yazılımı bu tarz saldırılara karşı savunmasızdır. Özetlemek gerekirse, yazılım güncellemesi HTTP kullanılarak istenir ve aktarılır. Sonrasında bir güncelleme indirilir ve bu güncelleme yürütülmeye hazır olduğunda, yazılım onu yürütmeden orijinal olup olmadığını doğrulayamaz. Böylece saldırganlar güncelleme işlemi sırasında araya girebilirlerse, kötü amaçlı bir güncelleme yapılmasını sağlayabilirler.”

İlk hedef router cihazları

Konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilen araştırmalara göre, Plead kötü amaçlı yazılımı, savunmasız router cihazlarını ele geçiriyor ve hatta bunları kötü amaçlı yazılımın C&C (komuta-kontrol) sunucuları olarak kullanabiliyor.

“Araştırmamız, bu durumdan etkilenen kuruluşların çoğunun aynı üretici tarafından üretilen router cihazlara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Dahası, bu cihazların yönetim panellerine internetten erişilebilmektedir. Böylece, router cihaz seviyesinde bir ‘ortadaki adam’ saldırısının en olası senaryo olduğuna kanaat getiriyoruz” diye ekledi Anton Cherepanov.

Cherepanov ayrıca şu tavsiyede bulundu: “Yazılım geliştiricilerinin olası izinsiz girişler için ortamlarını derinlemesine izlemekle kalmayıp, aynı zamanda ‘ortadaki adam’ saldırılarına karşı dirençli olacak şekilde ürünlerinde uygun güncelleme mekanizmalarını uygulamaları oldukça önemlidir."

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