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    PlayStation Plus üyeleri için kötü haber

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 08:41 | Son Güncelleme:

    PlayStation Plus üyelerini, özellikle bu iki cihazı kullananları, üzücü bir değişiklik bekliyor.

    PlayStation Plus üyeleri için değişiklik üstüne değişiklik geliyor. Bir sonraki yılın Mart ayından itibaren aylık bedava (üyelik ile beraber) Instant Game Collection önerileri içerisinde PlayStation 3 veya PlayStation Vita oyunları yer almayacak. PS Blog üzerindeki yazıya göre bu değişiklik daha önce indirilen oyunları etkilemeyecek. Ayrıca oyun kayıtları ve PS Plus'ın diğer avantajları da aynı kalmaya devam edecek. PS Plus aylık oyunlarındaki değişim ise 8 Mart 2019 tarihi itibariyle devreye girecek.

    Bu ayın PS+ üyeleri ise Fromsoftware'in PS4'e özel ünlü oyunu Bloodborne'u alacaklar. Eğer bu oyunun zorluğunun sizin için fazla olduğunu düşünüyorsanız, Insomniac'ın güzel Ratchet&Clank yeniden yapımı da emrinizde.

    Ayrıca PS3 üzerinde Legend of Kay bulunuyor ve Mighty No. 9, Claire: Extended Cut ve Bombing Busters gibi üç adet Cross Buy oyunu da bu gruba eşlik ediyor.

    Her ne kadar artık bu tür oyunların alınamayacağı haberi bir miktar üzücü olsa da, Sony'nin yeterince erken bir uyarı yaptığı rahatlıkla söylenebilir. Bu kararın sebebi ise PS4 kullanıcı tabanının çok büyümüş olması ve "çoğu" kullanıcının PS3 veya Vita yerine PS4 üzerinde oyun oynuyor olması. PlayStation'ın PS+ için Instant Game Collection promosyonu 2010 yılında başlamıştı ve 2014 yılında her platform için bir çift oyun sunmaya başlamıştı.

    chip.com.tr'nin haberine göre o zamandan beri firmanın PS3 ve Vita konsollarına artık o kadar fazla ilgi göstermediği ve bu yüzden de aynı şeyin oyunlar için de geçerli olması mantıklı bulunabilir. Ancak bu kararın, PS3 ve PS Vita sahipleri için paralı üyeliğin değerinin bir kısmını da yanında götürdüğü bir gerçek.

    Etiketler: sony , oyun konsolu , playstation plus
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