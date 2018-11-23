PlayStation 5'in kullanacağı işlemci belli oldu!
Sony'nin oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in güç alacağı işlemci AMD'den geliyor.
Şirkete yakın kaynaklara göre Sony, oyun konsolunun yeni serisi olacak PlayStation 5'te AMD Ryzen işlemcilerden yararlanacak. Yapılan bu hamlenin taktiksel açıdan sebepleri olduğu düşünülmekte. Sony'nin CPU gücünü, FPS düşüşü yaşamadan kullanıcıya 4K/60 FPS deneyimini sunmak için artırma gereği duyduğu tahmin ediliyor.
Sony'nin sekiz çekirdekli bir Ryzen işlemci kullanması halinde konsol fiyatını 500 dolar seviyesine çekmesi de söz konusu.
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