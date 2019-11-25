PlayStation 5 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?
Sony'nin uzun yıllardır merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 için geri sayım sürüyor. Peki yeni konsol ne zaman karşımıza çıkacak, fiyatı ne olacak? Şirkete yakın kaynaklar, bu iki sorunun yanıtını internete sızdırdı.
PlayStation (PS) 5 tarihi için araştırmalar devam ederken sızıntı haberleri geldi. 2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulacak olan PlayStation 5’in çıkış tarihiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Peki, iddialara göre PlayStation 5 ne zaman çıkacak?
Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi net olarak açıklamasa da bir tarih aralığı vermişti. Sony Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan’ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada PlayStation’un yeni modeli PS5’in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti.
Sony'e yakın kaynaklardan biri olan PSErebus adlı Twitter hesabına göre, PlayStation 5 oyun konsolu, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika'da satışa sunulacak. Bu tarih PlayStation'ın Avrupa ve Kuzey Amerika'da ilk çıkışını yapmasından yaklaşık 25 yıl sonraya denk geliyor. Cihazın tavsiye edilen perakende satış fiyatının ise 499 dolar olacağı belirtilmiş.
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