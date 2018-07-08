PlayStation 5 ne zaman çıkacak?
PlayStation 5 için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Sony, kullanıcılarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Henüz netleşmese de Sony'nin yakın gelecekte PlayStation 5 (PS5) bombasını patlatması bekleniyor. Oyun konsolu pazarını hayli hareketlendirmesi beklenen PlayStation 5 hem tasarım olarak hem de özellikleri bakımından PS4 Pro'ya göre hayli farklı olacak. Peki PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne olacak? İşte PlayStation 5'le ilgili merak ettiğiniz en önemli noktalar...
Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden PlayStation 5'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. PlayStation 5’le ilgili olarak “günün birinde çıkacak” diyerek ucu açık bir cevap vermeyi seçen Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 3 yıl sonra tanıtılması bekleniyor.
Yeni konsol ne zaman tam olarak çıkacak bilemeyiz, ancak yeni konsolun kesinlikle “gerçek” 4K kalitesini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.
Endüstri analisti Michael Pachter, daha önce de sık bir şekilde bir sonraki PlayStation konsolunun 2019 veya 2020 yıllarında, PS4 satışları yavaşlamaya başladığında ortaya çıkacağını söylüyordu. Şu anda da PS4 Pro'nun muhtemelen yeni taban model olacağını düşündüğünü belirtiyor.
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