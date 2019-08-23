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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.08.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

PlayStation 5 nasıl olacak? Ne zaman çıkacak?

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PlayStation 5 nasıl olacak? Ne zaman çıkacak?

Sony'nin uzun yıllardır dört gözle beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler ve görüntüler internete sızmaya devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bir patent görüntüsü, PlayStation 5'le ilgili önemli ipuçları veriyor. Peki PS5 nasıl olacak? Ne zaman çıkacak?

PlayStation 5'e adım adım yaklaşıyoruz. Son olarak yayınlanan bir patent görüntüsü de yeni oyun konsoluna dair merak edilen birçok önemli detayı gün yüzüne çıkarıyor. Bu patent, Mayıs ayında yapılan başvuru ardından 13 Ağustos tarihinde Sony tarafından tescillenmiş durumda ve PS5 dışında bir şey olması pek muhtemel olmayan konsol şekilli bir cihazı gösteriyor. WIPO listesinin kendisini henüz bulamamış olsak da, LetsGoDigital sayesinde ulaşılan patent sayfasının güvenilir bir kaynaktan geldiği söylenebilir.

Patent, WIPO (World Intellectual Property Office – Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) aracılığıyla tescillenmişken Sony'nin teknik yöneticisi Yusuhiro Ootori, patent tasarımcısı olarak gözüküyor.

PS5 patentinin belki de en ilgi çeken özelliği, muhtemelen Roma rakamı ile 5'e bir referans olan V şekilli tasarımı olabilir. Diyagramda DualShock kontrol kolları için bir miktar USB girişi ve muhtemelen diskleri çıkartmaya, gücü açmaya ve diğer bağlantı özelliklerine denk gelen bir dizi tuş gözüküyor. Ayrıca muhtemelen disk sürücüsü olan ince bir giriş de söz konusu. 

PlayStation 5 nasıl olacak Ne zaman çıkacak


nl.letsgodigital.org'da yayınlanan görüntülere bakıldığında kenarlarda havalandırma sistemini görebiliyoruz. PS5'in şu anki PlayStation konsol nesline göre oldukça ciddi oldu.

PS5 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sony'nin uzun süredir PS5 üzerinde çalıştığı biliniyordu; ancak yeni oyun konsolunun çıkış tarihi en merak edilen noktaydı. Şirketten bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil; ancak son gelişmelere bakıldığında PlayStation 5'in ne zaman oyuncularla buluşacağı ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ilk dikkat çeken nokta yeni oyun konsolunda kullanılacak olan yeni AMD işlemcilerin en erken 2020 sonbaharında hazır olması bekleniyor. Bu da PS5'in bu tarihten önce karşımıza çıkmayacağı anlamını taşıyor.

Zen 2 ve Navi 20 grafik yongasından güç alacak olan PS5, 24 GB GDDR6 bellek kullanacak. Sistem, RAM'in 4 GB'ını kendine ayıracak. Depolama kapasitesine geldiğimizde ise en düşük modelin 2 TB alan sunması bekleniyor. Fiyatlarla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmasa da, şirkete yakın kaynaklar cihazın 499 dolardan satışa sunulacağını düşünüyor.

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