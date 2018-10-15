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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.10.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

PlayStation 4'leri çökerten mesaj

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PlayStation 4'leri çökerten mesaj

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4'leri geçici süre kullanılamaz hale getiren bir mesaj keşfedildi. Gelen bilgilere göre PlayStation Network'ten gönderilen mesaj konsolları çökertiyor.

Gelen kullanıcı bildirimlerine göre PlayStation 4 oyun konsollarının çökmesine neden olabilecek kötü amaçlı bir mesaj dolaşıyor. Sosyal medya ve forumlardaki birçok kullanıcı PlayStation Network (PSN) aracılığı ile gönderilen bu mesajların cihazlarını çökerttiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Bu hatanın önceki örneklerinde olduğu gibi, mesajın sadece belli bölümlerindeki karakterler hataya neden oluyor. PS4 sahipleri sorunu çözmek için Reddit'te bir araya geldi ve konsol açık olmadığı zamanlarda dahi mesaj alınırsa konsolun çökebileceği sonucuna vardı. Bu durum oyuncuların multiplayer oyunlarda istismar edilmesine yol açıyor.

Şimdilik yapacağınız en iyi şey Sony tarafından yayınlanacak olan güncelleme gelene kadar, PSN'deki diğer oyunculardan gelecek mesajları açmamak olacaktır. Eğer mesajları yine de görmek istiyorsanız Android veya iOS cihazlarda kullanılabilen resmi uygulama PlayStation Messages'ı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

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