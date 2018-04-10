PlayStation 4 oyunları torrent sitelerine düştü!
Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4'ün geçtiğimiz günlerde kırıldığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise konsolun oyunları torrent sitelerine düşmüş durumda.
Sony'nin oyun konsolu Playstation 4 son zamanlarda kırıldı söylentileri ile gündemdeydi. Sony konsolu, korsanlardan korumak için durmadan güncelliyordu ve açıkları kapatıyordu. Ancak torrent internet sitelerinde ortaya çıkan oyunlar konsolun kırıldığını gösteriyor. Bu olay PlayStation 4'ü sekizinci konsol jenarasyonunun ilk kırılan konsolu yapıyor.
Şuan konsolunun hangi sürümünün kırıldığı bilinmiyor. Eski bir sürüm kırıldı ise yeni oyunları oynamak mümkün olmayacak. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre bu açık çoktan kapatılmış. Yani kırılan sürüme kadar çıkan oyunları oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bu oyunları çevrimiçi olarak da oynayamıyorsunuz. Çünkü oyunları oynayabilmek için konsolu eski sürümüne çevirmeniz gerekiyor bu yüzden de çevrimiçi oynamanız mümkün değil.
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