Playerunknown, yeni oyunu Prologue'u duyurdu

PUBG'nin arkasındaki tasarımcı Brendan "PlayerUnknown" Greene, Prologue adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Prologue, The Game Awards 2019 etkinliğinde kısa ve son derece gizemli bir fragmanla duyuruldu.

Oyunun fragmanı, bitki ve kayalarla dolu yemyeşil bir ormanda geçiyor. Sağanak yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor ve korkuyormuş gibi görünen bir çocuğun sesiyle, yakındaki bir köpeğin havlaması duyuluyor. Sonunda ilerideki bir noktaya yıldırımın düşmesiyle kamera açısı yana doğru kayıyor ve fragman sona eriyor.







“Bana hayatta bir kez başıma gelebilecek, dünya çapında yeni bir şey sunma fırsatı verildi. Battle Royale türü dışında yepyeni bir deneyim oluşturmak için bir platform verilmesi harika bir hediye ve bunu israf etmek istemiyorum” diyen yönetmen Brendan Greene sözlerini şöyle sürdürdü; “Prologue yeni teknolojiler ve oynanış üzerine yapılan bir keşif. Bu oyundaki amacımız, oyunculara her oynadıklarında benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunmak”