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Teknoloji
16.12.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Playerunknown, yeni oyunu Prologue'u duyurdu

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Playerunknown, yeni oyunu Prologue'u duyurdu

PUBG Corporation’ın yeni bir stüdyosu olan Amsterdam, Hollanda merkezli PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS, Brendan Greene ve ekibi tarafından geliştirilen prologue oyununu duyurdu.

PUBG'nin arkasındaki tasarımcı Brendan "PlayerUnknown" Greene, Prologue adlı yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Prologue, The Game Awards 2019 etkinliğinde kısa ve son derece gizemli bir fragmanla duyuruldu.

Oyunun fragmanı, bitki ve kayalarla dolu yemyeşil bir ormanda geçiyor. Sağanak yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor ve korkuyormuş gibi görünen bir çocuğun sesiyle, yakındaki bir köpeğin havlaması duyuluyor. Sonunda ilerideki bir noktaya yıldırımın düşmesiyle kamera açısı yana doğru kayıyor ve fragman sona eriyor.



“Bana hayatta bir kez başıma gelebilecek, dünya çapında yeni bir şey sunma fırsatı verildi. Battle Royale türü dışında yepyeni bir deneyim oluşturmak için bir platform verilmesi harika bir hediye ve bunu israf etmek istemiyorum” diyen yönetmen Brendan Greene sözlerini şöyle sürdürdü; “Prologue yeni teknolojiler ve oynanış üzerine yapılan bir keşif. Bu oyundaki amacımız, oyunculara her oynadıklarında benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunmak”

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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