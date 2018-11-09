Pikachu tanışabilir şarj cihazı telefonlara 'elektrik' vermeye geliyor!
Bir zamanların popüler çizgi filmi Pokemon'un olmazsa olmazı Pikachu ismini taşıyan yeni bir taşınabilir şarj cihazı satışa çıktı. Ürünün sadece ismi değil, görünümü de tam bir 'pikachu'!
Oppo’nun Pokemon Company ile iş birliği yaparak Pikachu temalı hazırladığı yeni taşınabilir şarj istasyonu oldukça dikkat çekici ve kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.
İnceliğiyle dikkat çeken Pikachu şarj istasyonu 10000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. SuperVOOC sayesinde istasyondan 50W seviyesinde enerji çıkışı sağlamak mümkün. Böylece uyumlu Oppo cihazları aynı prize bağlamış gibi hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.
Şarj istasyonu kendisini de SuperVOOC ile 50W üzerinden şarj edebiliyor. Telefonunuzu şarja taktığınızda ise kilit ekranında hoş Pikachu animasyonları gösteriliyor.
Oppo Pikachu Powerbank yaklaşık 58$ fiyat etiketi ile satılacak.
Pikachu isminde şarj cihazı çıkarmak aslında yeni bir fikir değil. Daha önce de Pikachu Wireless Charger isimli kablosuz şarj cihazı kullanıcılara sunulmuş ve görüntüsüyle beğeni toplamıştı.
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