PES 2020 ile birlikte oyunculara bedava dağıtılacak

Dünyanın önde gelen futbol oyunu serisi PES, yeni sürümüyle yine çok konuşulacak. Ancak Konami, oyunu dünyanın karşısına çıkarmadan önce ufak bir sürpriz yaptı. Euro 2020 DLC paketini oyunculara ücretsiz dağıtacağını duyuran şirket, EA Games ile olan savaşta öne geçmek istiyor. Söz konusu DLC paketi ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde oyunculara sunulacak.

Kojima Productions tarafından geliştirilen Fox Engine, belki de son kez PES’in oyun motoru olarak kullanılacak. İlk kez Metal Gear Solid V ile kullanılan Fox Engine, geçmiş oyunların da yapı taşlarından birini oluşturmuştu.





Her ne kadar oyunculara gerçekçi grafikler sunmuş olsa da Fox Engine’ın Frostbite destekli FIFA 19‘a karşı oldukça yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yıl bambaşka bir oyun motoru hazırlığında olan Konami, PES 2020 ile bombayı patlamayı hazırlıyor. Bu yıl görsel atmosferi ile kendine hayran bıraktıracak bir oyun hazırlığında olan Konami, yeni oyun motoru ile FIFA 2020‘ye darbe vurmayı hedefliyor.

Bildiğiniz üzere, uzun bir süredir Fox Engine’nin oyun fiziklerine olan artı katkısı bir hayli tartışılıyordu. Yeni oyun motoru ile birlikte bu tartışmalara bir vermeyi hedefleyen Konami, 2019’a damgasını vurmak istiyor.

Son yayınlanan raporlara göreyse, Konami’nin PES 2020 ile birlikte Fox Engine‘dan Unreal Engine’a geçeceği de iddia ediliyor. Şirkete yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu yapay zeka yardımıyla Unreal Engine sayesinde daha gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer oluşturulabileceği ön görülüyor.





Bildiğiniz üzere son PES oyunlarının en büyük sorunu şüphesiz ki sunucular. Bu yıl sunucularını ve eleştirme sistemi yeniden elden geçirecek olan Konami, sorunsuz bir oyun deneyimi için tabiri caizse ince eleyip sık dokuyor.

Eğer Konami, bu yıl sunucularındaki sorunları kökten halledebilirse, EA’nın tutarsız sunucuları ile hayal kırıklığına uğramış bazı hayranları geri kazanabilir.

Son yıllarda çevrimiçi oyun modlarında ciddi anlamda değişikliklere giden PES, yeni oyun modları ile de dikkat çekmişti. Bu yıl ise, Konami yeni oyun motoru ve gelişmiş sunucularıyla baştan aşağıya yenilenmeyi hedefliyor.



