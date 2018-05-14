PES 2019'un Türkiye fiyatı belli oldu!

Konami'nin göz bebeği PES 2019 nihayet geliyor. Çıkış tarihi belli olurken, yeni gelen tüm özellikler de bir bir ortaya çıktı. Konami, yeni top fiziği, yorgunluk sistemi, gol sevinçleri ve güncellenmiş myClub ile gelecek olan PES 2019'u resmi olarak tanıttı. Pek çok kişi bu yıl itibarı ile Şampiyonlar Ligi lisansını kaybeden PES’in kan kaybedeceğini düşünürken Konami, PES 2019’un daha fazla lisanslı lig, stadyum ve lisanlı ortaklık içereceğini açıkladı.



Konami’nin İngiliz devi Liverpool ile olan lisans anlaşması ise devam ediyor. Bu nedenle Liverpool, oyunda tam donanımlı olarak yer alacak. PES 2019’un kapağında ise Liverpool’dan Barcelona’ya astronomik bir ücret ile transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho yer alacak. Özel versiyonun kapağında ise Beckham yer alacak.



Uzun yıllar boyu Eylül ayı ortalarında çıkan seri, bu kez yaz sonunda geliyor. PES 2019 çıkış tarihi Avrupa için 30 Ağustos 2018, Amerika içinse 28 Ağustos olacak. Oyuna uzun zaman sonra karlı hava özelliği eklenmiş durumda. Artık kış atmosferini iliklerinize kadar hissedebileceksiniz. Yeni PES ile gelen özelliklerden biri de gözlemlenebilir yorulma oluyor. Bu aktif yorulma özelliği sayesinde oyuncuların performansı direkt olarak size ve maça yansıyacak. Yıldız oyuncularınızı maçlarda kullanırken çok daha dikkatli olmanız ve bu özelliğe karşı tetikte olmanız gerekiyor. Kısaca, koşma tuşuna çok fazla basmayın.







Oynanış bölümünde ise futbolcular için çeşitliliği ve bireyselliği arttıran 11 yeni yetenek özelliği geliyor. Çapraz dönüş, bakmadan pas, kontrollü çelme, düşen şut ve yükselen şut gibi yeni beceriler ile birlikte oyundaki toplam beceri sayısı 39’a çıkmış oluyor. Becerilerin artışı, futbolcuların birbirinden ayrılmasında büyük önem taşıyor. Yeni oyunla birlikte, yeni oyuncu kartı sistemi oyuna entegre ediliyor. Oyuncular bu kartlarla birlikte en iyi oyuncuları bulup, kendi takımlarını oluşturabilecekler.



Efanevi kartlarla beraber çok daha iyi oyuncular bulabileceksiniz. Böylece PES bir yönüyle FIFA’ya oldukça benzemiş oluyor. Yeni oyun fiziği ve gol sevinçleri de getirecek olan PES 2019, top sahanın dışına çıktığında yeni topun daha hızlı gelmesini sağlayacak. myClub tarafındaki önemli bir diğer yenilik ise haftalık maçlar. PES League içerisinde artık her hafta maçlara çıkacaksınız ve üst sıralarda yer alırsanız, performansınıza göre farklı ödüller kazanacaksınız.







Sadece dijital olarak satışa sunulacak David Beckham Edition’da ünlü İngiliz oyuncu PES 2019 kapak yıldızı olacak. Ayrıca oyunu ön sipariş ile satın aldığınız takdirde, David Beckham’ın taranmış versiyonuna oyun içinden erişebileceksiniz. Ünlü oyuncunun oldukça gerçekçi bir biçimde PES’e aktarıldığını söylememize gerek yok herhalde.



PES 2019, ayrıca Enlighten yazılımı sayesinde 4K ve HDR desteğine de sahip olacak. Konami’nin açıklamasına göre Enlighten, PES 2019’un hiç olmadığı kadar iyi görünmesini sağlayacak. Konami’nin açıklamasına göre şu ana kadarki en iyi futbol deneyimini sunacak olan PES 2019, 30 Ağustos’ta satışa sunulacak.







PES 2019 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU



PES 2019 Türkiye fiyatı ne olacak diye merak ediyorsanız, yapımın ön siparişe özel fırsatları açılmış durumda. İşte tüm platformlarda PES 2019 fiyatı!

PlayStation 4

PES 2019 – 179 TL

David Beckham Edition – 209 TL

Legend Edition – 239

Xbox One

PES 2019 – 152 TL

David Beckham Edition – 176,50 TL

Legend Edition – 202,75 TL

PC – 176,21 TL