PES 2019 demo yayınlanıyor! Yeni neler var neler?
PES 2019 demo sürümü, 8 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformundaki oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Toplam 12 takımın yer alacağı demoda Online hızlı maç ve çevrimdışı hazırlık maçı modu bulunacak. Oyuncular herhangi bir para vermeden multiplayer maç yapabilecek.
Konami'nin popüler futbol oyunu PES serisinin son halkası PES 2019'un demo sürümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandı: 8 Ağustos...
Demoda bulunacak takımlar şöyle:
Barcelona
Schalke
04Liverpool
InterMilan
Monaco
São Paulo
Flamengo
Palmeiras
Colo-Colo
Arjantin
Fransa
PES 2019 demo çıkış tarihi Konami tarafından 8 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. 30 Ağustos’ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak oyunun deneme sürümü, yeni özellikler, grafikler ve oynanış öğelerini kendi gözünüzle test edebilmeniz için 3 hafta öncesinde sizlerle olacak.
Deneme sürümünde üç farklı oyun modu bulunacak. Gösteri Maçı, Hızlı Çevrimiçi Maç ve Çevrimdışı CO-OP oyun modları kullanıma açık olacak. Ayrıca Barcelona’nın Camp Nou stadyumu ve FC Schalke 04’ün VELTINS Arena’sı demoda yerlerini alacaklar.
Oyuncular aralarında Liverpool, Barcelona, Inter Milan, Arjantin ve Fransa’nın da bulunduğu 10 farklı klüp ve 2 ülke takımını PES 2019 deneme sürümünde seçebilecekler.
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit
İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
RAM: 4 GB
VGA: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
VRAM: 2 GB
DirectX: 11.0
Depolama Alanı: 30 GB
Çözünürlük: 1280 x 720
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit
İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
RAM: 8 GB
VGA: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
VRAM: 4 GB
DirectX: 11.0
Depolama Alanı: 30 GB
Çözünürlük: 1920 x 1080
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