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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
05.04.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Peru'da 43 milyon yıllık balina fosili bulundu

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Peru'da 43 milyon yıllık balina fosili bulundu

Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı, ayakları perdeli ve toynaklı balina fosili bulundu.

Paleontolojistler, deniz memelisinin bedeninin dört metre uzunluğunda olduğuna ve bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine inanıyor.

Vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve kuvvetli kuyruğuyla bu yarı-su balinası, su samuruna ve kunduza benzetiliyor.

Araştırmacılar bulunan fosilin balinaların gelişimi ve nasıl yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor.

Araştırmaya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü'ndegörevli bilim insanı Dr. Oliver Lambert, "Bu, Hindistan ve Pakistan dışında dört ayaklı balinalar için bulunan en bütünlüklü örnek" dedi.

Balina fosili, Peru'nun Pasifik kıyısına 1 km mesafede Media Luna plajındaki deniz sedimanında bulundu.

Bilim insanları fosilin Peru'da bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyor, zira ilk balinaların yaklaşık 50 yıl önce Güney Asya'da evrimleştiğine inanılıyor.

'Gezgin balina'

Balinalar, vücutları suya daha dayanıklı hale gelince Kuzey Afrika ve birçok fosilin bulunduğu Kuzey Amerika'ya göç etti.

Bilim insanlarının bu son keşfi, ilk balinaların Güney Amerika'ya göç ettiklerine işaret ediyor.

Londra Doğal Tarih Müzesi'nde eski balina araştırmacısı Travis Park, "Balinalar, evrimin ikonik örnekleri. Küçük toynaklı memeliden, bugün gördüğümüz mavi balinalara evirildiler. Okyanusları nasıl fethettiklerini görmek çok ilginç" dedi.

Fosil için kazı çalışmalarını Peru, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika'dan paleontolojistlerden oluşan uluslararası bir ekip yürüttü.

Bilim insanları bulunan fosile 'Pasifik'e ulaşmayı başaran gezgin balina' anlamına gelen 'Pregosetus pasifikus' adını verdi.

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