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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
12.06.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Periscope TV'ye erişim engelleniyor

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Periscope TV'ye erişim engelleniyor

Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope’a marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini mahkeme haklı buldu. Periscope’nin Türkiye’de yasaklanmasına karar veren mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periskop İletişim’in TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına davacı Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalılar Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı. Davacı Periskop şirketinin avukatı, “Marka hakkına tecavüz hali nettir. Davalılar tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedirler. Bu durum bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

Davalı Google avukatı ise, “Müvekkil şirketin sorumluluğuna yol açacak mahiyette hukuka uygun bir bildirim yapılmamıştır. Ayrıca müvekkil Google marka ihlalini bilebilecek ya da bu konuda kendi başına kanaat getirebilecek bir pozisyonda değildir. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Davalı Twitter şirketinin avukatı da, “Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firmadır. ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır. Uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Dava reddedilsin” diye konuştu.

Diğer davalı Apple şirketinin avukatı da, müvekkilinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

TÜRKİYE’DE PERİSCOPE.TV’YE ERİŞİM ENGELLENECEK

Mahkeme 3 yıllık yargılamanın sonunda davayı karara bağlayarak, Türkiye’de faaliyet gösteren davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. şirketini haklı buldu. Mahkeme, davalılar Twitter, Apple ve Google’ın, davacı Periscope şirketinin TPE nezdinde tescilli “Periscope” ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ve tecavüzün durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını hükmetti. Mahkeme, ayrıca Periscope ibaresini, davalıların tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımlarının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, mümkün olmadığı taktirde tecavüz oluşturan davalıların mobil periscope uygulaması “periscopeco” isimli twitter hesabı ve “www.periscope.tv” adlı internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.

PERISCOPE SCOPE OLMUŞTU

Geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu “Periscope” uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca adını değiştirmek zorunda kalmış, Scope ismiyle Türkiye'deki yayın hayatına devam etmeye başlamıştı. Web üzerinden periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyor. Mahkemenin bu son kararıyla birlikte periscope.tv kullanıma kapatılmış olacak. Yani Periscope, pscp.tv olarak yayın hayatına devam edecek.

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