PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu
PC oyun tarihinde diğer oyunlara öncülük yapmasıyla öne çıkan en önemli 10 oyunu seçtik!
PC oyun tarihinin en önemli oyunlarını birkaç oyuna indirgemek, kolay bir iş değil. Ancak bazı oyunlar var ki sadece büyük kitlelerin hayranlığını kazanmakla kalmadılar, oyun sektörünün akışını ve şeklini belirlediler. Aşağıdaki listemizde, en iyilerin arasından seçtiğimiz PC oyun tarihinden en iyi 10 yapımı bulacaksınız.
Sid Meier's Civilization (1991)
Civilization'ın strateji oyunlarındaki ve hatta tüm PC oyunlarındaki etkisini yok saymak imkansız. Oyunun ilk MS-DOS sürümleri bugün çok eski görünse de, yıllar içinde birkaç kez baştan oluşturuldu. Yenilenen oyunlar sim sistemlerini ve mekanikleri elden geçirse de en büyük etki, orijinal oyuna ait.
Doom (1993)
Seneler içinde çok fazla shooter piyasaya çıktı ancak çok azı id Software'in Doom'u kadar etkili oldu. Doom, birinci kişi açısından oynamaktan, gizli alanlara dolu seviyelere, bolca şiddetten açık ortamlara bugünkü çoğu prensibin öncülüğünü yaptı.
Diablo (1996)
Rol oynama türü yıllar içinde dallanıp budaklandı ancak 1996'da çıkan Diablo, RPG türüne aksiyonu tam anlamıyla yerleştirdi. Tamamen dövüşten ibaret olan Diablo, türü zorlaştıran şeyleri atarken zindanlarındaki yaratıcılığa odaklandı.
Tomb Raider (1996)
Diablo'nun RPG'lerin kurallarını baştan yazdığı sene Core Design adlı küçük bir İngiliz stüdyosu, 3D platform kavramını ortaya çıkaran bir oyunu dünyaya tanıttı. Lara Croft'un ilk macerası, platform oyunlarını sadece zıplamaktan kurtarıyordu. Artık zamanlama ve isabet de çok önemliydi.
Half-Life (1998)
Half-Life, shooter'ların kurşunlardan, kan ve kötü adamlardan fazla olabileceğini gösterdi. Bir distopyada geçen oyun, ortam üzerinde çözmeniz gereken bulmacalarıyla, farklı oyun türlerini daha önce hiç rastlamadığımız bir biçimde bir araya toplamayı başarmıştı.
Baldur's Gate (1998)
Kanadalı stüdyo Bioware'in geliştirdiği oyun, efsanevi Infinity Engine'i kullanan ilk oyundu ve bu sayede sıra dışı bir 2D sanat stili sunuyordu.
Deus Ex (2000)
Özgürce dolaşmak ve sadece geleneksel RPG'lerde bulunan diyalog seçeneklerine sahip olmak, Deus Ex'i eşsiz bir oyun yapmıştı.
The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)
Baldur's Gate gibi oyunları klasik D&D kurallarını kabul ederken Bethesda, çok farklı ancak oyuncuları aynı derecede saran bir aksiyon-RPG üzerinde çalışıyordu. Oyun 2002'de çıktığında güçlenen motoruyla seriye yeni bir boyut kazandırdı ve aynı anda eşsiz bir deneyimi de ortaya çıkardı.
World of Warcraft (2004)
Warcraft serisinin bilgi birikimini kullanan WoW, geleneksel gerçek zamanlı strateji kurallarını yıkarak aksiyon-RPG kaidelerine odaklandı. Azeroth'un çizgi film görünümlü bir yansımasını hayal eden oyun, çevrimiçi alanla herkesi tek tek saran hikaye anlatımını bir araya getirmeyi başardı.
Minecraft (2009)
Elder Scrolls V: Skyrim ve Doom gibi Minecraft'ı da her tür platformda görmeniz mümkün ancak bu, Minecraft'ın PC oyun dünyasını etkilemesine mani olmadı. 2000'lerin sonlarındaki ilk Minecraft'lardan Bedrock Edition güncellemesine oyun, dünya çapında birçok oyuncunun bloklar şeklinde düşünmesine yol açtı. Survival modundan Creative moduna, topluluğun hazırladığı müthiş mod'lardan doku paketlerine Minecraft, oyun olmaktan da ileri gidip, süregelen bir olgu haline geldi. Minecraft aynı zamanda tüm zamanların en çok satan oyunu olma özelliğine sahip.
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