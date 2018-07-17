PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu
GeriTeknoloji PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
17.07.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

PC oyun tarihinde diğer oyunlara öncülük yapmasıyla öne çıkan en önemli 10 oyunu seçtik!

PC oyun tarihinin en önemli oyunlarını birkaç oyuna indirgemek, kolay bir iş değil. Ancak bazı oyunlar var ki sadece büyük kitlelerin hayranlığını kazanmakla kalmadılar, oyun sektörünün akışını ve şeklini belirlediler. Aşağıdaki listemizde, en iyilerin arasından seçtiğimiz PC oyun tarihinden en iyi 10 yapımı bulacaksınız.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Sid Meier's Civilization (1991)

Civilization'ın strateji oyunlarındaki ve hatta tüm PC oyunlarındaki etkisini yok saymak imkansız. Oyunun ilk MS-DOS sürümleri bugün çok eski görünse de, yıllar içinde birkaç kez baştan oluşturuldu. Yenilenen oyunlar sim sistemlerini ve mekanikleri elden geçirse de en büyük etki, orijinal oyuna ait.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Doom (1993)

Seneler içinde çok fazla shooter piyasaya çıktı ancak çok azı id Software'in Doom'u kadar etkili oldu. Doom, birinci kişi açısından oynamaktan, gizli alanlara dolu seviyelere, bolca şiddetten açık ortamlara bugünkü çoğu prensibin öncülüğünü yaptı.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Diablo (1996)

Rol oynama türü yıllar içinde dallanıp budaklandı ancak 1996'da çıkan Diablo, RPG türüne aksiyonu tam anlamıyla yerleştirdi. Tamamen dövüşten ibaret olan Diablo, türü zorlaştıran şeyleri atarken zindanlarındaki yaratıcılığa odaklandı.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Tomb Raider (1996)

Diablo'nun RPG'lerin kurallarını baştan yazdığı sene Core Design adlı küçük bir İngiliz stüdyosu, 3D platform kavramını ortaya çıkaran bir oyunu dünyaya tanıttı. Lara Croft'un ilk macerası, platform oyunlarını sadece zıplamaktan kurtarıyordu. Artık zamanlama ve isabet de çok önemliydi.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Half-Life (1998)

Half-Life, shooter'ların kurşunlardan, kan ve kötü adamlardan fazla olabileceğini gösterdi. Bir distopyada geçen oyun, ortam üzerinde çözmeniz gereken bulmacalarıyla, farklı oyun türlerini daha önce hiç rastlamadığımız bir biçimde bir araya toplamayı başarmıştı.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Baldur's Gate (1998)

Kanadalı stüdyo Bioware'in geliştirdiği oyun, efsanevi Infinity Engine'i kullanan ilk oyundu ve bu sayede sıra dışı bir 2D sanat stili sunuyordu.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Deus Ex (2000)

Özgürce dolaşmak ve sadece geleneksel RPG'lerde bulunan diyalog seçeneklerine sahip olmak, Deus Ex'i eşsiz bir oyun yapmıştı.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

Baldur's Gate gibi oyunları klasik D&D kurallarını kabul ederken Bethesda, çok farklı ancak oyuncuları aynı derecede saran bir aksiyon-RPG üzerinde çalışıyordu. Oyun 2002'de çıktığında güçlenen motoruyla seriye yeni bir boyut kazandırdı ve aynı anda eşsiz bir deneyimi de ortaya çıkardı.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu


World of Warcraft (2004)

Warcraft serisinin bilgi birikimini kullanan WoW, geleneksel gerçek zamanlı strateji kurallarını yıkarak aksiyon-RPG kaidelerine odaklandı. Azeroth'un çizgi film görünümlü bir yansımasını hayal eden oyun, çevrimiçi alanla herkesi tek tek saran hikaye anlatımını bir araya getirmeyi başardı.

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Minecraft (2009)

Elder Scrolls V: Skyrim ve Doom gibi Minecraft'ı da her tür platformda görmeniz mümkün ancak bu, Minecraft'ın PC oyun dünyasını etkilemesine mani olmadı. 2000'lerin sonlarındaki ilk Minecraft'lardan Bedrock Edition güncellemesine oyun, dünya çapında birçok oyuncunun bloklar şeklinde düşünmesine yol açtı. Survival modundan Creative moduna, topluluğun hazırladığı müthiş mod'lardan doku paketlerine Minecraft, oyun olmaktan da ileri gidip, süregelen bir olgu haline geldi. Minecraft aynı zamanda tüm zamanların en çok satan oyunu olma özelliğine sahip.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN HEYECAN VERİCİ 10 XBOX OYUNU

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PC oyun tarihinin en önemli 10 oyunu

Call of Duty: Black Ops 4 sonunda geliyor!

NASA, ‘Mars örümceklerine’ ait yeni görüntü yayınladı

Dejavu nedir? İnsan neden dejavu hissine kapılır?