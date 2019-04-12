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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.04.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Paraşütçü eğitiminde yerli teknoloji dönemi

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Paraşütçü eğitiminde yerli teknoloji dönemi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, paraşütçü personelin eğitiminde yerli ve milli olarak geliştirilen Hezarfen Paraşüt Simülatörü'nü kullanacak.

Paraşütçü personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasını sağlayacak Hezarfen Paraşüt Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

HAVELSAN, atlayıştan, paraşüt açılışı ve hedeflenen noktaya inişe kadar gerçek bir eğitimde yaşanabilecek senaryoların ve tüm acil durumların deneyimlenebilmesine olanak sağlayan paraşüt simülatörü geliştirdi.

Personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasına olanak sunan Hezarfen Paraşüt Simülatörü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine halinde yürütülen çalışmalar sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Hezarfen, güvenlik güçlerinin envanterine yerli ve milli üretim olarak giren ilk paraşüt simülatörü oldu.

Kalitesi ve sunduğu eğitim ortamıyla dünya genelinde bu alanda kullanılan sistemlerin üzerinde bir kabiliyete sahip Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile bu alandaki dışa bağımlılığın en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Yurt içi ve dışındaki etkinlik ve fuarlarda da ilgi gören simülatörün önümüzdeki dönemde ihracat başarılarına imza atması bekleniyor.

Hayati yetenekleri geliştiriyor
Hezarfen Paraşüt Simülatörü, kullanıcıların kısa sürede, tekrarlanabilir ve güvenli bir ortamda eğitim, planlama ve göreve hazırlık seviyesini artıran maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Sistem, hayati yeteneklerin geniş çaplı hava koşulları, acil durumlar ve değişken rüzgar şartları altında gerçek zamanlı şekilde geliştirilmesine olanak veriyor. Yüksek çözünürlüklü veri tabanı ve sanal gerçeklik kullanılarak göreve hazırlık sağlıyor ve kullanıcının gerçek performansını artırmayı hedefliyor.

Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile paraşütçü personelin coğrafi ortam hakkında bilgi sahibi olması sağlanarak operasyonel başarısı artırılıyor.

Gerçek atlayış eğitimlerinin azaltılması ve eğitim maliyetlerinin aşağı çekilmesi sağlanıyor.

Paraşütçü personel eğitimi, dış ortam iklim ve hava koşullarından bağımsız olarak, sanal ortamda paraşütçünün istediği anda ve istediği sayıda tekrarlaması yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Paraşüt personelinin yapmış olduğu manevralar, kontroller, usuller, kayıt altına alınıyor, eğitim sonrasında paraşütçünün gerçekleştirdiği atlayış eğitmenle değerlendirilebiliyor.

30 bin feete kadar eğitim imkanı
Yatay düşüşle başlayan eğitimde paraşütçünün serbest düşüş esnasında yapacağı manevralar kablosuz sensörlerle algılanıyor. Bu manevralara ve gerçekte olması gereken fiziksel şartlara uygun olarak çalışan simülasyonla görsel olarak paraşütçünün yaptığı manevraların etkisini görmesi sağlanıyor.

Bu sayede paraşütçünün uygun manevraları doğru şekilde ve doğru zamanda yapmasına yönelik eğitim veriliyor. Gece, gündüz, yağmur, kar durumlarının görsellendiği ve rüzgar durumlarının da dahil edildiği simülasyonla paraşütçünün değişik şartlarda uygun kontrolleri, usulleri öğrenmesi mümkün oluyor.

Paraşütçünün farklı paraşüt modelleriyle 30 bin feete kadar istediği irtifadan eğitim alması sağlanıyor.

Simülasyona entegre edilmiş paraşüt arıza durumlarının görsellemeleri ve simülasyonun bu arızalara uygun çalışması sayesinde, paraşütçünün oluşabilecek arıza durumlarına vereceği tepkilerin ölçülebilmesi ve arıza durumlarında uygulaması gereken usuller paraşütçüye öğretilebiliyor.

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