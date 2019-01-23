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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Panasonic projektörde dünyanın en küçüğünü yaptı

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Panasonic projektörde dünyanın en küçüğünü yaptı

Panasonic, sınıfının en küçük ve en hafif taşınabilir LCD lazer projektör serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

7,2 kg ağırlığındaki VMZ60 ve VMZ50 serileri, WUXGA (PT-VMZ60, PT-VMZ50, PT-VMZ40) ve WXGA (PT-VMW60, PT-VMW50) çözünürlüklerine sahip beş yeni model ile genişliyor. Projektörler, hafif ve kompakt tasarımları sayesinde şirketler ve eğitim merkezleri gibi bireyler arasında işbirliğinin sıkça gözlendiği ortamlarda kolayca taşınabiliyor.
 
Bu ürün serisi lambalı projektörlerden basit ekran projeksiyon ayarları bulunan lazere uygun fiyatla geçiş yapmak isteyenlere yönelik bir ürün. Göz alıcı görüntüler için yüksek renk keskinliği sunan projeksiyonlar, parlak ve keskin görüntüler için 4.500 ile 6.000 arasında lümen değerine sahip.
 
Mart 2019'da satışa sunulacak olan VMZ50 ve Haziran 2019'da satışa sunulacak olan VMZ60 serileri, yeni soğutma teknolojisi sayesinde daha yüksek parlaklık aralığına rağmen bakım gerektirmeden 20.000 saat çalışabiliyor.
 
Projektörler, kısa yansıtma mesafeleri için 1,6 kat yakınlaştırılabilen zumlu merceğin yanı sıra geniş V/H mercek kaydırma özelliği sunuyor. Bu özellikleri ve esnekliği sayesinde küçük sınıflar,  toplantı odaları ve kısıtlı alanlarda  ideal bir projektör olarak dikkati çekiyor
 
4 modelin 150 m'ye kadar tek bir LAN kablosuyla eş zamanlı video, ses ve kontrol sinyalleri gönderen DIGITAL LINK ile uyumluluğu da bulunuyor. USB Bellek Görüntüleme fonksiyonu ve projektörlerin kablosuz modülünü kendi cihazınız ile kullanma imkanı da cihazların diğer özellikleri arasında yer alıyor. Kablosuz modülünün sunduğu bu özellik, toplantı odasında oturdukları yer fark etmeksizin, ziyaretçilerin kablo taşıma sorununu ortadan kaldırarak yalnızca bir uygulamayla projektöre bağlanıp bilgi ve belge paylaşmalarına imkan tanıyor.
 
Aynı zamanda tüm projektörler, 4K ve 30p sinyal girişini destekliyor. Böylece bu ürün serisi içerikleri en güncel görüntü kalitesiyle yansıtan, zamanın eskitemediği bir çözüm haline geliyor.

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