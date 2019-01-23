Panasonic projektörde dünyanın en küçüğünü yaptı
Panasonic, sınıfının en küçük ve en hafif taşınabilir LCD lazer projektör serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.
7,2 kg ağırlığındaki VMZ60 ve VMZ50 serileri, WUXGA (PT-VMZ60, PT-VMZ50, PT-VMZ40) ve WXGA (PT-VMW60, PT-VMW50) çözünürlüklerine sahip beş yeni model ile genişliyor. Projektörler, hafif ve kompakt tasarımları sayesinde şirketler ve eğitim merkezleri gibi bireyler arasında işbirliğinin sıkça gözlendiği ortamlarda kolayca taşınabiliyor.
Bu ürün serisi lambalı projektörlerden basit ekran projeksiyon ayarları bulunan lazere uygun fiyatla geçiş yapmak isteyenlere yönelik bir ürün. Göz alıcı görüntüler için yüksek renk keskinliği sunan projeksiyonlar, parlak ve keskin görüntüler için 4.500 ile 6.000 arasında lümen değerine sahip.
Mart 2019'da satışa sunulacak olan VMZ50 ve Haziran 2019'da satışa sunulacak olan VMZ60 serileri, yeni soğutma teknolojisi sayesinde daha yüksek parlaklık aralığına rağmen bakım gerektirmeden 20.000 saat çalışabiliyor.
Projektörler, kısa yansıtma mesafeleri için 1,6 kat yakınlaştırılabilen zumlu merceğin yanı sıra geniş V/H mercek kaydırma özelliği sunuyor. Bu özellikleri ve esnekliği sayesinde küçük sınıflar, toplantı odaları ve kısıtlı alanlarda ideal bir projektör olarak dikkati çekiyor
4 modelin 150 m'ye kadar tek bir LAN kablosuyla eş zamanlı video, ses ve kontrol sinyalleri gönderen DIGITAL LINK ile uyumluluğu da bulunuyor. USB Bellek Görüntüleme fonksiyonu ve projektörlerin kablosuz modülünü kendi cihazınız ile kullanma imkanı da cihazların diğer özellikleri arasında yer alıyor. Kablosuz modülünün sunduğu bu özellik, toplantı odasında oturdukları yer fark etmeksizin, ziyaretçilerin kablo taşıma sorununu ortadan kaldırarak yalnızca bir uygulamayla projektöre bağlanıp bilgi ve belge paylaşmalarına imkan tanıyor.
Aynı zamanda tüm projektörler, 4K ve 30p sinyal girişini destekliyor. Böylece bu ürün serisi içerikleri en güncel görüntü kalitesiyle yansıtan, zamanın eskitemediği bir çözüm haline geliyor.
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