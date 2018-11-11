Oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark satışa çıkıyor!
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni oyuncu telefonu Black Shark'ı 16 Kasım'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor?
Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve Çin'de satışa sunulmuştu. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Black Shark, 16 Kasım'dan itibaren 28 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak.
Black Shark, 5,99 inç 1080x2160 LCD ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 6/8 GB RAM, 64/128 GB depolama alanı, 12 MP + 20 MP çift arka kamera sistemi, 20 MP selfie kamerası ve 4.000 mAh pil kapasitesi ile geliyor.
Cihazın fiyatı ise henüz belli değil.
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