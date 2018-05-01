Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!
GeriTeknoloji Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
01.05.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!

Türkiye’nin ilk Oyun Yapımcıları & Geliştiricileri Derneği OYUNDER bünyesinde kurulan Women in Games Türkiye, bu yıl üçüncü "Büyük Buluşma" etkinliğini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakultesi ev sahipliğinde BUG Oyun Laboratuvarı'nda yapıldı. İzmir’den Ankara’ya, Konya’dan Lüleburgaz’a Türkiye’nin dört bir yanından oyun dünyasının bir parçası olmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri BAU Galata Kampüsü'nde buluştu.

110 milyar dolarlık oyun sektöründe kadınların izleyici olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını desteklemek hedefiyle kurulan Women in Games Türkiye’nin üyeleri 21. yüzyılın kültür ve sanat ürünü dijital oyun endüstrisinde üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için bir araya geldi.

"Dijital oyun oynayanların %52’si kadın ise neden sektörde sadece %22 oranında kadın yer alıyor?" sorusundan yola çıkarak, bu durumu tersine çevirmek adına etkinlikte BUG Lab hocaları tarafından verilen oyun atölyelerine %78 kadın %22 erkek oranında başvuru kabul edildi.

BUG Lab direktörü Dr. Güven Çatak ile Women in Games Türkiye kurucusu Simay Dinç’in açılış konuşmalarıyla başlayan oyun atölyeleri Sami Hamid’in ‘Sanal Geleceğimizi Yaratmak’ konulu konuşmasıyla devam etti. Tuna Pamir'in ‘Fikirden Prototipe, Prototipten Oyuna’ sunumunu, katılımcıların takımlar halinde kendi oyunlarını yaptıkları Murat Çelebi’nin ‘Masaüstü Oyun Tasarımı’ atölyesi takip etti. 

Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti

Öğleden Sonra Seansı Yasemin Baran’ın 'Oyun Karakteri Tasarımı' atölyesi ile başladı; katılımcılar uzay ve sualtı temasından yola çıkarak kendi karakterlerini tasarladılar. Ardından Kemal Çiftçioğlu'nun  'Oyun Dünyası Tasarımı' ile devam eden sunumlar Murat Kalkavan’ın "İllüstrasyondan Oyuna" ve son olarak Efe Alaçamlı’nın "Bir Duygu Aracı Olarak Oyun" semineriyle tamamlandı. Kapanışta katılımcılar sertifikalarını aldıktan sonra VR First BAU laboratuvarında sanal gerçeklik deneyimleriyle buluştular.

Oyun sektöründe kariyer yapmayı hedeflemiş kadınlar, kadın girişimciler, karakterlerini, eserlerini, tecrübelerini ve potansiyellerini sektör paydaşlarını duyurmak isteyenleri; oyun kültürü ve sanatını merak eden, ilgi duyan ve bir parçası olmak isteyen öğrencileri Women in Games Türkiye’nin bir parçası olarak öğrenmeye, paylaşmaya ve ilham almaya bekliyoruz. 10 saat boyunca oyun dünyasını ve geleceğini her yönüyle göstermeye çalışan BUG Lab'in kapıları yıl boyunca katılımcılara açık olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!

Windows 10 1803 güncellemesi yayında! Diskiniz dolabilir, dikkat

Nakit ödeme ortadan kalkıyor mu?

Kripto para hırsızları bu kez 150 bin dolarlık Ethereum çaldı