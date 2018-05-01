Oyun dünyasında büyük buluşma gerçekleşti!
Türkiye’nin ilk Oyun Yapımcıları & Geliştiricileri Derneği OYUNDER bünyesinde kurulan Women in Games Türkiye, bu yıl üçüncü "Büyük Buluşma" etkinliğini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakultesi ev sahipliğinde BUG Oyun Laboratuvarı'nda yapıldı. İzmir’den Ankara’ya, Konya’dan Lüleburgaz’a Türkiye’nin dört bir yanından oyun dünyasının bir parçası olmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri BAU Galata Kampüsü'nde buluştu.
110 milyar dolarlık oyun sektöründe kadınların izleyici olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını desteklemek hedefiyle kurulan Women in Games Türkiye’nin üyeleri 21. yüzyılın kültür ve sanat ürünü dijital oyun endüstrisinde üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için bir araya geldi.
"Dijital oyun oynayanların %52’si kadın ise neden sektörde sadece %22 oranında kadın yer alıyor?" sorusundan yola çıkarak, bu durumu tersine çevirmek adına etkinlikte BUG Lab hocaları tarafından verilen oyun atölyelerine %78 kadın %22 erkek oranında başvuru kabul edildi.
BUG Lab direktörü Dr. Güven Çatak ile Women in Games Türkiye kurucusu Simay Dinç’in açılış konuşmalarıyla başlayan oyun atölyeleri Sami Hamid’in ‘Sanal Geleceğimizi Yaratmak’ konulu konuşmasıyla devam etti. Tuna Pamir'in ‘Fikirden Prototipe, Prototipten Oyuna’ sunumunu, katılımcıların takımlar halinde kendi oyunlarını yaptıkları Murat Çelebi’nin ‘Masaüstü Oyun Tasarımı’ atölyesi takip etti.
Öğleden Sonra Seansı Yasemin Baran’ın 'Oyun Karakteri Tasarımı' atölyesi ile başladı; katılımcılar uzay ve sualtı temasından yola çıkarak kendi karakterlerini tasarladılar. Ardından Kemal Çiftçioğlu'nun 'Oyun Dünyası Tasarımı' ile devam eden sunumlar Murat Kalkavan’ın "İllüstrasyondan Oyuna" ve son olarak Efe Alaçamlı’nın "Bir Duygu Aracı Olarak Oyun" semineriyle tamamlandı. Kapanışta katılımcılar sertifikalarını aldıktan sonra VR First BAU laboratuvarında sanal gerçeklik deneyimleriyle buluştular.
Oyun sektöründe kariyer yapmayı hedeflemiş kadınlar, kadın girişimciler, karakterlerini, eserlerini, tecrübelerini ve potansiyellerini sektör paydaşlarını duyurmak isteyenleri; oyun kültürü ve sanatını merak eden, ilgi duyan ve bir parçası olmak isteyen öğrencileri Women in Games Türkiye’nin bir parçası olarak öğrenmeye, paylaşmaya ve ilham almaya bekliyoruz. 10 saat boyunca oyun dünyasını ve geleceğini her yönüyle göstermeye çalışan BUG Lab'in kapıları yıl boyunca katılımcılara açık olacak.
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