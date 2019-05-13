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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.05.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

OPPO'dan Android Q'da Google ile ortaklık

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OPPO'dan Android Q'da Google ile ortaklık

OPPO, Android Q beta programında Google ile ortalık gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan OPPO, 7-9 Mayıs'ta Kaliforniya’da düzenlenen “Google I/O 2019” konferansında 5G teknolojisindeki yeniliklerini sergiledi.

Google’nin geliştirici konferansı “Google I/O 2019”a katılan akıllı telefon şirketi OPPO, hem Android işletim sistemi geliştirme alanında hem de 5G teknolojisinde sahip olduğu özellikleri tanıttı.

OPPO ayrıca, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olduğunu açıkladı.

Konferansta, OPPO'nun Android'in sonraki sürümünü test eden OEM'lerden biri olarak Android Q Beta programına katılacağı belirtildi. 

Dünyanın ilk 5G bağlantılı akıllı telefon üreticilerinden OPPO, etkinlikte yaptığı faaliyetlerle 5G vizyonunu da paylaştı.

OPPO Araştırma Enstitüsü Standartlar Araştırma Merkezi Müdürü Henry Tang ise 5G dönemini "akıllı bağlantı" dönemi olarak adlandırdıklarını kaydederek “5G bağlantısının avantajları sayesinde, bulut depolama, bulut oyun, bulut görüntü, video ve diğer hizmetlerde daha kapsamlı hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımız için daha akıllı ve daha kullanışlı hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

1 Mayıs’ta İsviçre’de piyasaya çıkan OPPO Reno 5G, Avrupa'da satışa sunulan ilk ticari 5G akıllı telefon oldu.

OPPO, Reno 5G modelini önümüzdeki aylarda dünyada başka pazarlarda da kullanıcılarla buluşturacak.

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