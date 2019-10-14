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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı

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Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı

OPPO, müşterilerine daha hızlı ve kapsamlı bir çözümler sunabilmek için şimdiye kadar global ofisinden destek alarak verdiği çağrı merkezi hizmetini Türkiye’ye taşıdı.

Kullanıcılar OPPO Türkiye Çağrı Merkezi’ne, 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşabilecek. Pazartesiden cumartesiye 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmete verecek olan OPPO Türkiye Çağrı Merkezi, şehir içi konuşma tarifesinden ücretlendirilecek. 

Çağrı merkezi hizmeti kapsamında kullanıcılara; garanti kontrolü, kullanım özellikleri, menü desteği, basit sorunların servise gitmeden telefon hattı üzerinden çözülmesi, teknik destek, teknik servis yönlendirmesi ve teknik servislerde çıkabilecek sorunlar sonrasında servislerle görüşerek çözümlerin organize edilmesi gibi hizmetler sunulacak. 

OPPO, çağrı merkezi hizmeti için 80 ülkede, 350 çağrı merkeziyle, 265 farklı dil ve lehçede hizmet sunan dünyanın lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmeti servis sağlayıcısı Teleperformance Grup ile iş birliği yapıyor. Teleperformance Türkiye, İstanbul, Uşak, Trabzon, Antalya ve Balıkesir’deki 6 çağrı merkezinde, toplam 3.500 kişilik etkileşim uzmanı ekibiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen şirketlerine, çağrı merkezi ve bütünleşik çözümlerin yanı sıra özelleştirilmiş hizmetler de sunuyor. 

OPPO satış sonrası servis ağını ise bu alandaki en güvenilir firmalar olan Genpa, Kvk ve Ouno A.Ş. iş birlikleri ile Türkiye’de toplam 7 bölgede ve 20 noktada sürdürüyor.

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
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