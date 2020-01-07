Oppo Reno2 serisi hareket halinde sarsılmadan video çekimi yapabiliyor

48 MP’lik dört kamerayla donatılan Reno2 serisi, Ultra Video Sabitleyici özelliğinin yanı sıra, dünyanın İlk “Bokeh Efektli Video” özellikli ön pop-up kamerasıyla, kullanıcılarının dünyayı adeta yaratıcı bir stüdyo gibi kullanarak istedikleri yerde ve zamanda net görsel içerikler yakalamalarına olanak tanıyor.

60 fps hızda net videolar

Kullanıcıların yaşadıkları anları, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya diğer insanlarla paylaşmak için videolar çekmesi günümüzün en büyük trendleri arasında yer alıyor. OPPO Reno2’nin Ultra Video Sabitleyicisi, videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, kaykay yaparken, bisiklet sürerken ve daha pek çok aktivite sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor. Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların titrek çekimlerini daha doğru bir şekilde ve 60 fps kare hızıyla yeniden kalibre ederek görüntü sabitleme, akıcılık ve genel video kalitesini artırma işlevini görüyor.

Dünyanın İlk Bokeh Efektli Video özellikli pop-up kamerası

Reno2 serisi 16 MP’lik ön pop-up kamerasıyla, hem fotoğraflarda hem de video çekimlerinde profesyonel kalitede bir bokeh efekti sunuyor. Kullanıcılar, film kalitesindeki bokeh efektli video selfie’lerinde kalabalıktan sıyrılarak tam anlamıyla ön plana çıkıyor. 5x Hibrit Zoom ve 20x Dijital Zoom özellikleri, daha uzak mesafelerden net videolar çekilmesini mümkün kılıyor. Reno2 serisi akıllı telefonlar, video çekimi sırasında kameranın önünden gelen seslere odaklanıyor; böylece diğer yönlerden ve arka plandan gelen sesleri bastırabiliyor. Ayrıca kamera yakınlaştıkça ve uzaklaştıkça videonun öznesinden gelen sesleri kuvvetlendirerek ses kalitesini iyileştiriyor.

OPPO, video deneyimini daha da güçlendirmek için SOLOOP adlı bir video düzenleme ve paylaşma düzenleyicisi sunuyor. SOLOOP özelliği, kullanıcıların oluşturdukları görsel içeriği verimli ve profesyonel bir şekilde düzenlemesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar, çekimlerin zamanlaması ve geçişleriyle eşleşecek şekilde müzikler de ekleyerek, bir dakika içinde kendi şaheserlerini yaratabiliyor. Reno2 ayrıca, video arşivinde karakterler ve sahneler için albüm içeriğini akıllıca düzenleyen çözümler sunuyor.

Ultra Gece, Ultra Geniş Açı, Ultra Makro ve Güncelleme Portre Modlarıyla kullanıcıların fotoğraflarına sanatsal bir boyut katan Reno2 serisi, yüksek performans sağlayan donanım ve yazılımıyla da ön plana çıkıyor.

Reno2 serisi akıllı telefonlarda, 6.5” AMOLED ekranın yanı sıra; 8GB RAM ve 256 GB'a kadar ROM donanımları yer alıyor.

TUV Rheinland tarafından test edilerek; ekran, pil ömrü, performans ve sinyal gücü açısından beş yıldızlı oyun performansı sertifikası alan OPPO Reno2 serisi, 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 51’e kadar şarj olurken; 8 saate kadar aralıksız oyun, 13 saate kadar da aralıksız video deneyimi sunuyor.



