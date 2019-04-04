Oppo Reno ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de telefon pazarına giren ve ismini daha çok duymaya başladığımız Çinli Oppo, yeni telefonu Oppo Reno için kolları sıvadı. Şirket, yeni telefonunu bakın ne zaman dünyaya duyuracak?
5G destekli telefonların hızla artmaya başladığı bugünlerde Oppo da bu akıma sessiz kalmak istemedi ve yeni telefonu Oppo Reno ile şirket, ilk 5G'li telefonunu kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. İsviçre'nin Zürih kentinde resmi duyurusunu yapmayı planladığı Oppo Reno, 24 Nisan'da karşımıza çıkacak.
Yeni telefonun detayları henüz belli değil; ancak bazı teknik özellikleri ve hatta görüntüleri internete sızdı. Yeni telefon, farklı modellerle geliyor. Snapdragon 855, Snapdragon 710 ve Helio P70 işlemci kullanan üç farklı Oppo Reno'dan söz ediyoruz. Ancak internette yayınlanan görsellerin hangi modele ait olduğu henüz bilinmiyor.
Snapdragon 855 işlemcili Oppo Reno, en üst seviye Oppo telefon olacak. 10x zuma kadar çıkabilen periskop zum lensine sahip üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz farklı renk seçeneklerine de sahip: Mor, yeşil, gece mavisi ve gülkurusu...
Her üç modelde de ekran üzerinde çentik bulunmadığı gibi; ekrana gömülü bir kamera sistemi de söz konusu değil. Ekranı daha büyük tutmak adına çerçevelerin hayli ince tutulduğu da dikkat çeken bir diğer nokta.
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