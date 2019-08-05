OPPO A5s Türkiye’de satışa çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOPPO A5s Türkiye’de satışa çıktı
GeriTeknoloji OPPO A5s Türkiye’de satışa çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.08.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

OPPO A5s Türkiye’de satışa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OPPO A5s Türkiye’de satışa çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, yeni telefonu Oppo A5s'i Türkiye pazarına sundu.

OPPO,orta segment akıllı telefonlar arasında dikkat çekmesi beklenen A5s Türkiye'ye getirdi. A5s, popüler su damlası ekranının yanı sıra çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı özellikleri ile dikkat çekiyor. Güçlü bir 4230mAh bataryası olan A5s, güç tüketimini azaltmak için yapay zekâ algoritması optimizasyonundan yararlanıyor. 

A5s’in 6,2 inç LCD ekranı, 19:9 en-boy oranına ve 1520x720 piksel çözünürlüğe sahip. Kulaklık, kamera ve ışık sensörünün tümü ekranın üstündeki su damlası bölümüne entegre edildi. Telefon, yüzde 89,35 ekran / kasa oranı kazandıran bir tasarıma sahip. 

OPPO A5s’in arka kapağı ve çerçevesi ile de dikkat çekiyor. Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın dokusunun standart metal versiyondan daha pürüzsüz bir görsel deneyim oluşturmak için ışık akışlarını toplamasını sağlıyor. OPPO A5s’de, düz ayna yüzeyin bir elin avuç içinde rahat bir şekilde durabilmesi için 3D termal bükme teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji, dört kavisli kenarın 2.5D arka kapakta daha rahat oturmasını sağlıyor.

4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışan OPPO A5s, yapay zekâ algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir MTK6765 işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor. 2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın çalışmasını sağlayarak donmayı önlemekle birlikte birden fazla kullanıcı senaryosu sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların cihazlarını sadece 0,08 saniyede hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmelerini sağlayan bir arka parmak izi tarayıcı ile geliyor. 

13MP çift arka kamera ve 8MP ön güzellik kamerası ile daha iyi selfie çekimleri

8MP ön kamera ve F2.0 diyafram ile birlikte gelen OPPO A5s, yapay zekâ ve büyük veri teknolojileri sayesinde, ön kamera kişiselleştirilmiş güzelleştirme seçenekleri sunuyor. OPPO A5s ayrıca, kullanıcıların portrelerinde öne çıkmalarına yardımcı olmak için arka plan bulanıklığı sağlayan 13MP + 2MP çift arka kameralarla donatıldı. Birincil kamera, daha net bir görüntü oluşturan ışık yolunu tam olarak kontrol etmek için 5P lens kullanıyor. 

3G RAM özellikli OPPO A5s'ler ayrıca AR etiketlerini de destekliyor.  

OPPO A5s, ColorOS 5.2.1 sistemi ile çalışıyor. Akıllı Bar, kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını, kısa mesajlara kolayca cevap vermesini mümkün kılarken, oyun oynarken veya video izlerken de dosya aktarmayı sağlayan bir verimlilik aracı olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kesme ve ekran kaydının yanı sıra hayatı ve iş yaşamını daha verimli hale getirecek çoklu kısayol araçlarını da destekliyor. 

OPPO A5s, 3GB RAM + 32 GB ROM seçeneği ile geliyor. Siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri olan OPPO A5s'in fiyatı ise 1899TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?