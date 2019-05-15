OnePlus 7 serisi tanıtıldı işte özellikleri ve fiyatı..
OnePlus, uzun zamandır merakla beklenen amiral serisini tanıttı. İşte OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...
OnePlus 7 ailesi bir süredir sızıntılarla gündeme geliyordu. Çinli şirket merakla beklenen seriyi sonunda gün yüzüne çıkardı. Amiral gemisi katili şeklinde ün salan OnePlus, yeni telefonları ile beraber bakın ne gibi özellikler sunuyor?
İlk olarak OnePlus 7 ile başlayalım. 6,41 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan modelde Snapdragon 855 işlemci bulunuyor. 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan cihaz 48 megapiksel ana, 5 megapiksel ikincil arka kamerayla geliyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.
OnePlus 7 Pro'da yer alan pop-up kameranın bu telefonda bulunmadığını ve yerini çentikli tasarıma bıraktığını belirtelim. 3.700 mAh bataryadan beslenen cihaz 20 W hızlı şarj teknolojisine sahip. Söz konusu telefonun fiyatlandırılması ise 6 GB RAM / 128 GB depolama - 499 sterlin, 12 GB RAM / 256 GB depolama 549 sterlin.
ONEPLUS 7 PRO
6.67 inç boyutunda Fluid AMOLED ekrana sahip olan 7 Pro, Snapdragon 855 işlemciyle geliyor. 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle bizleri karşılayan model, 48 MP + 8 MP + 16 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip. Açılır ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.
4000 mAh batarya ile gelen OnePlus 7 Pro, 30 W hızlı şarj desteği sunuyor. Fiyatlara gelecek olursak, 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama - 669 dolar, 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama - 699, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama - 749 dolar.
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