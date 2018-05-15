OnePlus 6'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6'nın birçok özelliği sızıntılar ile ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun görselleri ortaya çıktı.
Son dönemlerde olan sızıntılar ile telefonun neredeyse tüm özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise Amazon'un Almanya listesinde telefonun görüntüleri sızdırıldı. Daha sonra kaldırılan görüntülerde telefonun neredeyse çerçevesiz, 6.3 inçlik çerçeveli bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Cihazın renk modellerinin arasında mat siyah ve gece yarısı siyahının da olduğu dikkat çekiyor.
Arka tarafında bulunan 16 ve 20 megapiksellik kameralar ise yatay olarak yerleştirilmiş. Ayrıca telefonun 3.5mm kulaklık jakı da bulunuyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 845 işlemciden alıyor.
8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olduğu görülen OnePlus 6'nın resmi tanıtım tarihi ise 16 Mayıs olarak belirlenmiş. Ancak telefonun bütün özellikleri neredeyse şimdiden sızdırıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle