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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.05.2018 - 06:26, Son Güncelleme:

OnePlus 6'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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OnePlus 6'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6'nın birçok özelliği sızıntılar ile ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun görselleri ortaya çıktı.

Son dönemlerde olan sızıntılar ile telefonun neredeyse tüm özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise Amazon'un Almanya listesinde telefonun görüntüleri sızdırıldı. Daha sonra kaldırılan görüntülerde telefonun neredeyse çerçevesiz, 6.3 inçlik çerçeveli bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Cihazın renk modellerinin arasında mat siyah ve gece yarısı siyahının da olduğu dikkat çekiyor.

OnePlus 6nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arka tarafında bulunan 16 ve 20 megapiksellik kameralar ise yatay olarak yerleştirilmiş. Ayrıca telefonun 3.5mm kulaklık jakı da bulunuyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 845 işlemciden alıyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olduğu görülen OnePlus 6'nın resmi tanıtım tarihi ise 16 Mayıs olarak belirlenmiş. Ancak telefonun bütün özellikleri neredeyse şimdiden sızdırıldı.

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