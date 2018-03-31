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    Oilsjt Analytica nedir? Adınızı soyadınızı nasıl buluyor?

    Hürriyet Haber
    31.03.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Oilsjt Analytica isimli bir internet portalı size soracağı birkaç soru karşılığında adınızı ve soyadınızı bulacağını iddia ediyor. İlginçtir ki bunu başarıyor da! Oilsjt Analytica size isminizle ilgisiz, ama sizle ilgili bazı sorular soruyor; ardından üç tahmin hakkını kullanıyor ve genelde üç tahmininden birinde de ismini ve soy isminizi bulabiliyor. Peki Oilsjt Analytica adınızı ve soyadınızı nasıl buluyor dersiniz?

    Oilsjt Analytica, siz ona söylemeden adınızı ve soyadınızı bulacağını iddia ediyor. Size soracağı isminizden ilgisiz birkaç soru, belli sayıda tahminler yapmasını sağlıyor. Örneğin 'evde beslediğiniz bir hayvan var mı' ya da 'Sabahları kaçta kalkarsın' ya da 'Yatakta hangi şekilde uyumayı tercih edersin' gibi doğrudan günlük rutin ve alışkanlıklarınızla ilgili size bir takım sorular soran Oilsjt Analytica, ardından üç tahmin hakkını kullanmaya başlıyor. Elbette tahmin ettiğiniz gibi Oilsjt Analytica bir mucizeyi başarmıyor; sadece sizin o an internette paylaştığınız bilgilere ulaşabildiğinden isim soyisim tahminini kolayca yapabiliyor. 

    Eğer gizli mod üzerinden tarayıcınızı açar ve aynı sorulara cevap verirseniz hiçbir şekilde sizin kim olduğunuzu bilemiyor. Yani soruları sormasa da zaten adınız soyadınızı biliyor Oilsjt Analytica. Biz de çeşitli denemelerimizde gizli modda ismimizin bulunamadığını test ettik. 

    Ancak ilginizi çektiyse ve siz de denemek isterseniz Oilsjt Analytica'nın internet sayfasına buradan girebilirsiniz.

    Etiketler: Oilsjt Analytica nedir , ad soyad , uygulama
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