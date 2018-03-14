Nvidia'dan bitcoin üretimi için özel ekran kartı!

Nvidia ilerleyen zamanlarda çıkaracağı yüksek performanslı GTX 2000 serisinde stok problemi yaşamak istemiyor. Bu yüzden Titan X ve 1080 Ti gibi kartlarında yer alan GP102-GPU'nun baz aldığı bir ekran kartı geliştiriyor. P102-100 isimli bu grafik kartı, 3200 CUDA çekirdeğine sahip ve 1582 MHz hızında çalışabiliyor.

5 GB GDDR5X belleği bulunan bu kart, 250 W TDP değeri ile geliyor. Bu ekran kartında madenciler için özel olarak geliştirildiği için monitör çıkış yeri bulunmuyor. Inno3D'nin kullanıcılara sunacağı kart, Ethereum madenciliğinde 47 MH/s güç sağlıyor. GTX 1080 Ti ise 38-40 MH/s değerlerine ulaşıyor.