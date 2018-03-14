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    Nvidia'dan bitcoin üretimi için özel ekran kartı!

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Nvidia çıkardığı GTX 1000 serisiyle AMD ile olan rekabette büyük bir üstünlük sağlamıştı. Ancak kripto para madencileri nedeni ile ekran kartlarında stok problemleri yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek için şirket kripto para madencilerine özel ekran kartı çıkaracak.

    Nvidia ilerleyen zamanlarda çıkaracağı yüksek performanslı GTX 2000 serisinde stok problemi yaşamak istemiyor. Bu yüzden Titan X ve 1080 Ti gibi kartlarında yer alan GP102-GPU'nun baz aldığı bir ekran kartı geliştiriyor. P102-100 isimli bu grafik kartı, 3200 CUDA çekirdeğine sahip ve 1582 MHz hızında çalışabiliyor.

    Nvidiadan bitcoin üretimi için özel ekran kartı

    5 GB GDDR5X belleği bulunan bu kart, 250 W TDP değeri ile geliyor. Bu ekran kartında madenciler için özel olarak geliştirildiği için monitör çıkış yeri bulunmuyor. Inno3D'nin kullanıcılara sunacağı kart, Ethereum madenciliğinde 47 MH/s güç sağlıyor. GTX 1080 Ti ise 38-40 MH/s değerlerine ulaşıyor. 

    Etiketler: Nvidia , Kripto para madenciliği , Ekran Kartı , P102-100
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