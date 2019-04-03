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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.04.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Nokia X71 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Nokia X71 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia'nın merakla beklenen telefonu Nokia X71 Tayvan'da düzenlenen etkinlikle beraber tanıtıldı. Tasarımıyla dikkat çeken telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?

Nokia'yı eski günlerine döndürmek adına çalışmalarını sürdüren HMD Global, İnce çerçeve ve çentiksiz tasarıma sahip yeni amiral gemisini görücüye çıkardı. Ekrana gömülü ön kamerasıyla dikkat çeken telefon rakiplerine göre uygun fiyatlı bir ürün. 

Herhangi bir çentiğe sahip olmayan telefon bununla beraber iyi bir ekran-kasa oranı sunuyor. 6.39 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte ekranla gelen telefon Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ilgi çeken özellikler arasında. 

Cihazın kamera tarafına baktığımızda 48 Megapiksel arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu kameraya 8 megapiksel geniş açılı, 5 megapiksel derinlik algılama özellikli kamera eşlik ediyor.
Ön tarafta ise 16 megapiksel kamera bulunuyor. 3500 mAh bataryayla gelen telefon Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. 

Arka tarafta yer alan 3 kameranın hemen altında ise fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. 180 gram ağırlığında olan Nokia X71'in 375 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenilenler arasında.

Nokia 9 PureView: 5 kameralı telefona merhaba!Nokia, uzun zamandır beklenen 5 kameralı telefonuyla sahalara geri döndü. İşte 5 kameralı Nokia telefonun özellikleri... Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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