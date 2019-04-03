Nokia X71 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia'nın merakla beklenen telefonu Nokia X71 Tayvan'da düzenlenen etkinlikle beraber tanıtıldı. Tasarımıyla dikkat çeken telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?
Nokia'yı eski günlerine döndürmek adına çalışmalarını sürdüren HMD Global, İnce çerçeve ve çentiksiz tasarıma sahip yeni amiral gemisini görücüye çıkardı. Ekrana gömülü ön kamerasıyla dikkat çeken telefon rakiplerine göre uygun fiyatlı bir ürün.
Herhangi bir çentiğe sahip olmayan telefon bununla beraber iyi bir ekran-kasa oranı sunuyor. 6.39 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte ekranla gelen telefon Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ilgi çeken özellikler arasında.
Cihazın kamera tarafına baktığımızda 48 Megapiksel arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu kameraya 8 megapiksel geniş açılı, 5 megapiksel derinlik algılama özellikli kamera eşlik ediyor.
Ön tarafta ise 16 megapiksel kamera bulunuyor. 3500 mAh bataryayla gelen telefon Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.
Arka tarafta yer alan 3 kameranın hemen altında ise fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. 180 gram ağırlığında olan Nokia X71'in 375 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenilenler arasında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle