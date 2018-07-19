Nokia X5 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.07.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Nokia X5 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Nokia X5 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Nokia'nın en yeni bütçe dostu telefonu Nokia X5, Çin'de tanıtıldı. Nokia X6'ya benzer bir görünüme sahip olan telefon, Nokia'nın ilk çentikli telefonu...

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Nokia X5, diğer Nokia telefonlar gibi stok Android deneyimi sunuyor. 5,86 inç'lik HD+ 2.5D kavisli ekrana sahip olan telefon, 1520 x 720 çözünürlük sunuyor ve 19:9 ekran oranına sahip. Ekranın üstünde, hoparlör kısmında bir çentik barındıran telefon, kamera ve diğer sensörleri de buraya sıralamış. Helio P60 SoC ve Mali-G72 MP3 GPU ile gelen Nokia X5'in 3GB RAM, 32GB depolama sunan bir modeli ve 4GB RAM, 64GB depolama sunan bir modeli bulunuyor. Karşılaştırma açısından Nokia X6'nın Snapdragon 636 ile geldiğini hatırlatalım.

Nokia X5 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


13MP ve 5MP arka kamera ikilisiyle gelen cihaz, phase detection autofocus işlevine ve LED flaşa sahip. Ön yüzde ise 8MP'lik bir kamera ve 80,4 derecelik geniş açılı lens bulunuyor. 3.060mAh pille gelen telefon, hızlı şarjı desteklemiyor. 4G VoLTE bağlantı seçeneğini destekleyen cihaz, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac, GPS, 3.5mm kulaklık girişi, USB Type C portu ve FM radyo ile geliyor.

Nokia X5, yarından itibaren Çin'de satışa sunulacak.

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