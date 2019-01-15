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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.01.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Nokia N9 efsanesi yıllar sonra geri mi dönüyor?

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Nokia N9 efsanesi yıllar sonra geri mi dönüyor?

Nokia'nın 2011 yılında ilk kez kullanıcılara sunduğu telefonu Nokia N9'a ait bir görüntü, kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da Google'ın standında dikkat çeken Nokia N9 benzeri telefon, 'yıllar sonra Nokia efsanesi geri dönüyor' şeklinde yorumlandı.

Nokia'nın MeeGo işletim sistemiyle çalışan ve 2011 yılında karşımıza çıkan telefonu Nokia N9, özel bir telefon. O dönem Symbian işletim sisteminden uzaklaşmaya çalışan, ancak Android platformuna da teslim olmak istemeyen Nokia, açık kaynak kodlu bir başka işletim sistemi olan MeeGo'yu bu cihazında kullanmıştı. 

Satın alan kullanıcılardan olumlu yorumlar almasına karşın beklenen ilgiyi görmeyen telefonun bu sebeple devam modeli satışa sunulmadı ve Nokia N9 alanında ilk ve son telefon oldu. CES 2019'da ise Google asistan destekli telefon standında Nokia N9'a benzeyen bir telefonun vitrinde olması şaşkınlık yarattı. Stantta hemen yanında Nokia 8110 4G ve JioPhone cihazlar bulunurken, henüz netlik kazanmasa da Nokia N9'da 'olay' yerindeydi. Cihazı görenler ise haklı olarak 'Nokia N9' için yeni bir yol haritası mı çiziliyor sorusunu yöneltiyor. 

Nokia N9 efsanesi yıllar sonra geri mi dönüyor


Ancak bugüne dek HMD Global'den bu telefon özelinde herhangi bir açıklama hiç yapılmadı ve bilindiği kadarıyla da şirketin Nokia N9 için özel bir projesi bulunmuyor. 

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