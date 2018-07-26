Nokia iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ tablo: 267 milyon euro zarar!

Nokia için üzücü tablo: 267 milyon euro zarar!
Nokia, mali yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde analist beklentilerinin Ã¼zerinde zarar aÃ§Ä±kladÄ±, gelirleri geÃ§en yÄ±la gÃ¶re azaldÄ±.
Ä°kinci Ã§eyrekte Nokia'nÄ±n zararÄ± 206 milyon euro olan beklentilerinÂ Ã¼zerinde 267 milyon euro olarak gerÃ§ekleÅŸti.
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Bu dÃ¶nemde satÄ±ÅŸlar ise geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 1Â dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 5,31 milyar euro oldu. Analistler satÄ±ÅŸlarÄ± 5,18 milyar euroÂ olmasÄ±nÄ± bekliyorlardÄ±.
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