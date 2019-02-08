Nokia 9 PureView için geri sayım sürüyor: İşte en net görüntüsü
Nokia, işi abartıp 5 kameralı bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Arka yüzünde çember şeklinde dizilen 5 kamera sensörünü kullanması beklenen Nokia 9 PureView'in en net görüntüsü ise nihayet yayınlandı.
Nokia 9 PureView, telefon pazarında bir ilki başaracak. 5.99 inç'lik ekranla gelmesi beklenen telefon, dünyanın ilk 5 kameralı telefonu olacak. 1440x2880 piksel ekran çözünürlüğü sunan Nokia 9 PureView, oldukça kalın bir çerçeve yapısıyla geliyor. Bu anlamda çentiğe dahi ihtiyaç duymayan telefon, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 6 ve 8 GB RAM ile 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulması planlanan telefonda 4150 mAh batarya tercih edilmiş.
Telefonun en önemli özelliği arka yüzünde saklı elbette. Arkasında 7 adet yuva barındıran Nokia 9 PureView'in kamera çözünürlükleriyle ilgili net bir bilgi ise henüz bulunmuyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre cihazın kameraları LED flaş-kızılötesi odaklama-ana sensör-telefoto-geniş açı-derinlik-monokrom (ultra geniş) şeklinde olacak.
Nokia'nın en pahalı telefonu olması beklenen cihazın 800 ila 900 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
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